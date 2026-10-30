Димопулос показалась с детьми и матерью в ОАЭ

Санта Димопулос выложила семейный снимок из Дубая.

Димопулос уже несколько лет живет за границей, изредка приезжая в Украину

Санта Димопулос проводит время с родными в Дубае. Сейчас к ней прибыли старший сын Даниэль и мать Людмила. Общими фотографиями в белых образах бывшая певица поделилась в инстаграме.

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На фотографиях влиятельница позирует вместе с сыном, дочерью Софией и родительницей. Недавно Даниэль отпраздновал 18-летие, и Санта также показала отдельные кадры с уже взрослым сыном.

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

Кроме семейного отдыха, Димопулос успела посетить хэллоуинскую вечеринку в одном из ночных клубов Дубая. Для выхода она выбрала эффектный металлический корсет и яркий макияж.

instagram santadimopulos

instagram santadimopulos

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Летом 2023 года Санта переехала в Объединенные Арабские Эмираты вместе с детьми и тогдашним мужем Игорем Кучеренко. После начала полномасштабного вторжения семья некоторое время жила в Италии, Монако и Испании.

В начале 2025 года Даниэль решил вернуться в Украину и поселиться с отцом Андреем Джеджулой в Киеве. Санта осталась в Дубае с младшей дочерью Софией.