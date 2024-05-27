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Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» тайно вышла замужа за сына Бон Джови

Пара объявила о помолвке в апреле прошлого года

Автор: Коваленко Наталья
Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» тайно вышла замужа за сына Бон Джови
Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» тайно вышла замужа за сына Бон Джови
Getty Images

Голливудская актриса Милли Бобби Браун и модель Джейкоб Бон Джови тайно поженились. 20-летняя звезда сериала «Очень странные дел» и 22-летний сын музыканта Джона Бон Джови связали себя узами брака на интимной свадебной церемонии на выходных 18-19 мая после трех лет отношений.

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По данным The Sun, знаменитый отец Джейкоба и его мама Доротея Херли присутствовали на свадьбе вместе с родителями Милли. «Это была очень скромная, романтическая история, когда их ближайшие родственники присутствовали при произнесении их клятв», — сообщает издание, добавляя, что молодожены планируют более масштабную церемонию позже в этом году.

Милли и Джейкоб впервые обнародовали свои отношения в июне 2021 года после знакомства в Instagram. О помолвке они объявили в апреле 2023 года.

Ранее мы писали, что Джамала родила третьего ребенка.

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Теги:
Очень странные дела, Милли Бобби Браун, свадьбы звезд

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