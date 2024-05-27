Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» тайно вышла замужа за сына Бон Джови
Пара объявила о помолвке в апреле прошлого года
Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» тайно вышла замужа за сына Бон Джови
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Голливудская актриса Милли Бобби Браун и модель Джейкоб Бон Джови тайно поженились. 20-летняя звезда сериала «Очень странные дел» и 22-летний сын музыканта Джона Бон Джови связали себя узами брака на интимной свадебной церемонии на выходных 18-19 мая после трех лет отношений.
Читай также: Мила Кунис и Эштон Кутчер совершили редкий выход со своими детьмиПо данным The Sun, знаменитый отец Джейкоба и его мама Доротея Херли присутствовали на свадьбе вместе с родителями Милли. «Это была очень скромная, романтическая история, когда их ближайшие родственники присутствовали при произнесении их клятв», — сообщает издание, добавляя, что молодожены планируют более масштабную церемонию позже в этом году.
Милли и Джейкоб впервые обнародовали свои отношения в июне 2021 года после знакомства в Instagram. О помолвке они объявили в апреле 2023 года.
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