Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» тайно вышла замужа за сына Бон Джови

Пара объявила о помолвке в апреле прошлого года

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Милли Бобби Браун и модель Джейкоб Бон Джови тайно поженились. 20-летняя звезда сериала «Очень странные дел» и 22-летний сын музыканта Джона Бон Джови связали себя узами брака на интимной свадебной церемонии на выходных 18-19 мая после трех лет отношений.

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По данным The Sun , знаменитый отец Джейкоба и его мама Доротея Херли присутствовали на свадьбе вместе с родителями Милли. «Это была очень скромная, романтическая история, когда их ближайшие родственники присутствовали при произнесении их клятв», — сообщает издание, добавляя, что молодожены планируют более масштабную церемонию позже в этом году.

Милли и Джейкоб впервые обнародовали свои отношения в июне 2021 года после знакомства в Instagram. О помолвке они объявили в апреле 2023 года.

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