Мила Кунис и Эштон Кутчер совершили редкий выход со своими детьми

Зіркова пара взяла дочку та сина на баскетбольний матч

Автор: Коваленко Наталья

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер впервые за долгое время появились на публичном мероприятии со своеми двумя детьми. Звездные супруги посетили баскетбольный матч между клубами Fever и Los Angeles Sparks на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе вместе с 9-летней дочерью Уайетт и 8-летним сыном Димитрием.

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45-летний Кутчер и 40-летняя Кунис были сняты с маленькими наследникамм, когда наблюдали в зале за матчем, и после игры, когда встретились с новичком Fever Кейтлин Кларк после победы ее команды со счетом 78-73.

Эштон Кутчер и Мила Кунис с детьми Getty Images

Когда Эштон подошел к Кларк, чтобы обнять ее, Уайетт в удивлении прижала руку ко рту, а Дмитрий аплодировал. Затем звезда баскетбола пожала детям руки и обняла их, прежде чем позировать с другими болельщиками для фотографий.

Caitlin Clark met up with Ashton Kutcher after our win in Los Angeles 🤝 pic.twitter.com/UKzT29q68h — Indiana Fever (@IndianaFever) May 25, 2024

В другом милом видео из игры Вайетт плакала от радости после встречи с Кларк, а Кунис утешала ее и вытерала слезы, пока они вместе стояли на площадке.

Caitlin Clark met with Ashton Kutcher, Mila Kunis and family, and their daughter cried after meeting the Fever star pic.twitter.com/vbjQoqDufT — jordan mendoza (@jordan_mendoza5) May 25, 2024

Ранее мы писали, что Джамала родила третьего ребенка.