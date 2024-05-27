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Мила Кунис и Эштон Кутчер совершили редкий выход со своими детьми

Зіркова пара взяла дочку та сина на баскетбольний матч

Автор: Коваленко Наталья
Мила Кунис и Эштон Кутчер совершили редкий выход со своими детьми
Мила Кунис и Эштон Кутчер совершили редкий выход со своими детьми
Getty Images

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер впервые за долгое время появились на публичном мероприятии со своеми двумя детьми. Звездные супруги посетили баскетбольный матч между клубами Fever и Los Angeles Sparks на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе вместе с 9-летней дочерью Уайетт и 8-летним сыном Димитрием.

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45-летний Кутчер и 40-летняя Кунис были сняты с маленькими наследникамм, когда наблюдали в зале за матчем, и после игры, когда встретились с новичком Fever Кейтлин Кларк после победы ее команды со счетом 78-73.

Эштон Кутчер и Мила Кунис с детьми
Эштон Кутчер и Мила Кунис с детьми
Getty Images

Когда Эштон подошел к Кларк, чтобы обнять ее, Уайетт в удивлении прижала руку ко рту, а Дмитрий аплодировал. Затем звезда баскетбола пожала детям руки и обняла их, прежде чем позировать с другими болельщиками для фотографий.

В другом милом видео из игры Вайетт плакала от радости после встречи с Кларк, а Кунис утешала ее и вытерала слезы, пока они вместе стояли на площадке.

Ранее мы писали, что Джамала родила третьего ребенка.

 

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Теги:
Мила Кунис, эштон кутчер, шоу-бизнес, дети звезд

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