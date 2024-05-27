Победители Каннского кинофестиваля-2024: какой фильм получил Золотую пальмовую ветвь

Узнайте, фильм какого режиссера выиграл основную конкурсную программу

Автор: Коваленко Наталья

Во Франции завершился 77-й Каннский международный кинофестиваль. Жюри основного конкурса, председательницей которого была создательница самого кассового фильма прошлого года «Барби »Грета Гервиг, объявили лучший фильм, а также имена лучших режиссеров, сценаристов и актеров.

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Так, Золотую пальмовую ветвь получила комедийно-драматическая картина «Анора» американского режиссер Шона Бейкера.

Лучшими актерами в 2024 году признали американца Джесси Племонса («Виды доброты») и актрис французского фильма «Эмилия Перес».

Джесси Племонс Getty Images

Актрисы фильма «Эмилия Перес». Getty Images

Приз за лучшую режиссуру достался португальскому кинодеятелю Мигелю Гомесу («Большое путешествие»).

Мигель Гомес Getty Images

Полный список победителей Каннского кинофестиваля-2024

Золотая пальмовая ветвь — «Анора» (США)

Гран-при — «Все, что мы представляем как свет» (Индия)

Приз жюри — Мохамад Расулоф («Семя священного инжира», Иран)

Приз за лучшую режиссуру — Мигел Гомес («Большое путешествие», Португалия)

Приз за лучший сценарий — Корали Фаржа («Вещество», США)

Приз за лучшую мужскую роль — Джесси Племонс («Виды доброты»)

Приз за лучшую женскую роль — актрисы фильма «Эмилия Перес» (Франция)

Почетная Пальмовая ветвь за вклад в развитие кино — актриса Мэрил Стрип, Studio Ghibli и режиссер Джордж Лукас

«Особый взгляд» — «Черный пес», (режиссер Гуань Ху, Китай)

Лучший короткометражный фильм — «Мужчина, который не мог молчать» (режиссер Небойша Слиепчевич, Хорватия)

«Золотая камера» за лучший дебют — Арманд» (Норвегия, Нидерланды).

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