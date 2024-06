Ники Минаж арестовали в аэропорту Амстердама за марихуану в ее багаже

Из-за инцидента певица не успела на концерт в Манчестере

Автор: Коваленко Наталья

Американская певица тринидадского происхождения Ники Минаж была арестована в аэропорту Схипхол в Амстердаме. В субботу, 25 мая, 41-летняя рэперша поделилась в социальных сетях видео, которое, по ее словам, является доказательством того, что ее тур Pink Friday 2 «саботируют». В ролике пилот частного самолета сообщил ей, что полиция проводит обыск ее багажа.

Она намекнула, что это произошло для того, чтобы задержать ее рейс в Манчестер, где ей предстояло выступить. В X (ранее Twitter) Ники рассказала, что полиция «обнаружила травку» в ее вещах, добавив, что наркотики принадлежали ее охраннику.

В другом обновлении, которое было опубликовано в Instagram Live, Ники, по-видимому, была задержана группой полицейских, которые отвезли ее в полицейский участок. В ролике пправоохранители сообщили, что Ники «под арестом». Они заверили рэпершу, что постараются ускорить процесс расследования, чтобы она все же смогла добраться до Манчестера на свой концерт.

Ники сначала отказалась сесть в полицейский фургон, который отвезет ее в участок, и потребовала адвоката.В конце концов она села в авто и закончила прямую трансляцию. При этом она спросила, почему ее арестовывают, но не получила ответа.

На X Ники опубликовала дополнительные обновления, которые дают некоторое представление о том, что могло привести к ее аресту. «Теперь они сказали, что нашли травку и что сюда должна прийти еще одна группа людей, чтобы взвесить прероллы. Имейте в виду, они забрали мои сумки без согласия. Моя служба охраны уже сообщил им, что эти предыдущие ролики принадлежат ему. О да, и пилот хочет, чтобы я удалила свой пост в Instagram», — написала она.

«Они не знали, что я планироваал для них то же самое, что и они планировали для меня. То, что я снимала каждую вещь, их очень разозлило», — написала она в другом посте.

Еще в одном сообщении звезда рассказала, что ей пришлось «сделать заявление о своей безопасности в полицейском участке».

Минаж отпустили после оплаты штрафа, однако концерт в Манчестере перенесли на неопределенный срок из-за ее опоздания. Певица заявила, что просидела в тюремной камере 5-6 часов.

Nicki Minaj just got… arrested??? pic.twitter.com/ovVs2jLgb2 — Denym 𐚁 (@denymkhol) May 25, 2024

😩 now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down. — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 25, 2024

And the ppl who weigh it ain’t here 😅😩 told you, it’s to try to make me late so that they can write negative stories. Jealousy is a disease. You know the rest. https://t.co/E4wbQZWVDD — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 25, 2024

They didn’t know I was planning for them just like they were planning for me. Me filming every single thing made them really mad. — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 25, 2024

Now they said I have to go 5 mins away to make a statement about my security to the police precinct — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 25, 2024

Thank you to everyone who prayed for me today. May God cover you & all that is connected to you. May you be blessed beyond your imagination.



Barbz, I’m @ the stock exchange hotel in #Manchester I arrived a little over an hour ago.

After sitting in a jail cell for 5-6 hours, my… — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 26, 2024

