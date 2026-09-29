«Моя единственная в бесконечности»: Даниэль Салем поздравил любимую Lida Lee с 32-летием

Ведущий записал для избранницы видеообращение и выложил его в сеть

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, празднует 29 сентября свой 32-й день рождения. По этому случаю ее возлюбленный, ведущий, актер и военнослужащий Даниэль Салем, запостил в сети романтическое видеопризнание.

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В своем инстаграме Даниэль опубликовал ролик, в котором публично признался имениннице в любви.

«8,1 миллиарда человек, а я не могу отвести глаз от тебя. 7164 языка, которые для меня ничего не значат, кроме того, на котором говоришь ты. 10 тысяч мест, и только одно я называю домом. 10 миллионов номеров, и только один есть в моем телефоне. 8 миллиардов человек, но я чувствую себя одиноким без тебя, потому что ты моя одна на миллион. Моя одна на миллиард. Моя единственная в бесконечности. 365 дней и каждый этот день я выбираю тебя. Потому что в этом мире 8 миллиардов человек, а я нашел лучшую. Я нашел именно тебя. Ли, спасибо, что именно свой день ты разделяешь со мной. С днем рождения. Я люблю тебя. Сильно, очень сильно люблю тебя», — обратился к певице Салем.

Lida Lee нежно отреагировала в комментариях: «Я люблю тебя! Сильно! Спасибо тебе за каждый наш день».

Слухи о романе между звездами ходили еще с 2023 года, когда оба пережили разрывы в предыдущих отношениях. Тогда Салем развелся с женой после 17 лет брака, а Lida Lee завершила 5-летний роман. Долгое время они утверждали, что являются лишь друзьями, однако в декабре 2025 года официально подтвердили свой роман, снявшись вместе в чувственном клипе певицы «Схожі».