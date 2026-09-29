Зеленский отреагировал на скандал с Потапом и поручил СБУ проверить заявления репера

Президент ответил на петицию по поводу лишения Потапа звания «Заслуженный артист Украины»

Автор: Коваленко Наталья

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию с требованием лишить певца и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) звания «Заслуженный артист Украины». Поскольку обращение набрало более 25 тысяч необходимых голосов, глава государства дал поручение провести проверку. Соответствующий документ с ответом Зеленского был обнародован на сайте его Официального интернет-представительства 28 сентября.

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Поскольку процедура лишения государственных наград в Украине возможна по решению суда либо через введение персональных санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), президент направил петицию премьер-министру Украины и временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины с просьбой в соответствии с компетенцией проработать поднятый в петиции вопрос в установленном законодательством порядке.

Если СБУ или Кабинет Министров выявят достаточно подтвержденных фактов, что деятельность артиста подпадает под действие Закона Украины «О санкциях» (в частности, популяризацию или пропаганду государства-агрессора), они имеют право внести соответствующее предложение на рассмотрение СНБО.

Напомним, что электронная петиция была зарегистрирована 28 августа 2026 года. Поводом для возмущения общественности стала серия скандальных высказываний Потапа, который сейчас проживает за границей.

В конце лета рэпер обнародовал ролик, где они с Настей Каменских сначала изображают боль, а затем позируют на яхте под надпись о прощении за использование русского языка, что было воспринято обществом как высмеивание языкового вопроса в Украине. Пара возродила свой дуэт «Потап и Настя» и вернулась к исполнению русскоязычных хитов. Также Потап продолжает сотрудничать с представителями русскоязычной среды во время полномасштабной войны. Скандальные публикации и позиция артистов привели к внесению их в базу сайта «Миротворец».