Укусы комаров: как справиться и методы профилактики

9 способов предотвратить укусы комаров.

Автор: Сайко Леся

Комары – настоящая беда лета. Они оставляют неприятные зудящие рубцы по всей коже, а также могут переносить болезни. Некоторые из причин, по которым комары слетаются к вам (или не слетаются), находятся вне вашего контроля, например, ваша группа крови и температура тела. Но вы все равно можете предпринять шаги, чтобы защитить себя и своих детей от укусов комаров.

Носите защитную одежду.

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Используйте репеллент от насекомых.

Первым объектом укуса комара является ваша обнаженная, незащищенная кожа. Поэтому, выходя на улицу, обязательно надевайте шляпу, рубашку с длинными рукавами и длинные брюки. Вы даже можете пойти еще дальше и обработать свою одежду перметрином, синтетическим средством от насекомых, или купить одежду, уже обработанную этим химическим веществом.

Если вы используете его по назначению, репеллент от насекомых — лучший способ защитить себя от укусов комаров. Даже дети и беременные люди могут защищать себя репеллентами от насекомых, говорят Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Избегайте парфюмерии

Возможно, вам нравятся фруктовые, цветочные или древесные ароматы, но есть и плохие новости: насекомые тоже их любят. Комаров привлекают духи, одеколоны и даже ароматизированные лосьоны.

Оставайтесь чистыми

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Следите за тем, чтобы ваша собственность была сухой

Пот — это способ вашего тела регулировать температуру. Но это определенно нехорошо, когда вы промокли насквозь, а комары продолжают приземляться и кусать вашу кожу. Комаров привлекают вещества, которые наш организм выделяет, когда мы потеем, особенно молочная кислота.

Никто не хочет, чтобы их двор стал рассадником кусающих насекомых. Комары откладывают яйца в стоячей воде, — поэтому слейте всю стоячую воду на своем участке и вылейте все, что собирает воду.

Закройте окна

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Оставайтесь дома, когда комары активны.

Не позволяйте комарам сделать и ваш дом своим домом. Держите окна закрытыми или убедитесь, что на окнах установлены сетки, чтобы можно было пропускать ветерок, не допуская насекомых.

Один простой способ избежать комаров — оставаться внутри с включенным кондиционером или в месте с москитными сетками на окнах и дверях, которые могут удерживать комаров снаружи. Опять же, комары наиболее активны с заката до рассвета, поэтому по возможности оставайтесь дома и не попадайтесь им.

Используйте противомоскитные сетки.

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Включите вентилятор

Конечно, оставаться дома не всегда возможно, и не все дома имеют одинаковые характеристики. Но вы все равно можете защитить себя от укусов насекомых во время сна. Если вы находитесь в месте без кондиционера или спите на открытом воздухе, спите под москитной сеткой. Эти тонкие сетчатые шторы висят над кроватью или матрасом, пропуская ветер, но не допуская насекомых.

Комары не особенно подвижны, когда им приходится бороться с ветреной погодой. Они не могут много передвигаться, поэтому вы можете запустить вентилятор, чтобы поддерживать движение воздуха.