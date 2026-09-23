Автор: Сайко Леся

Как часто нужно менять кисти для макияжа: подробный гайд по уходу и гигиене

Кисти для макияжа — это главные рабочие инструменты в косметичке, но именно о их регулярном обновлении мы часто забываем. Со временем ворс теряет форму, накапливает остатки косметики, себум и бактерии, что может приводить к высыпаниям, раздражениям и неровному нанесению тона.

Разбираемся, как определить «срок годности» кистей, как правильно за ними ухаживать и когда пришло время купить новый набор.

1. Срок службы: когда менять кисти на новые?

В среднем качественные кисти для макияжа служат от 1 года до 3–5 лет. Однако точный срок зависит от интенсивности использования, качества материалов и регулярности очищения.

Основные признаки того, что кисть пора выбросить:

Линька ворса: если во время нанесения макияжа или мытья из кисти активно выпадают волоски, значит, клей внутри обоймы (феррула) разрушился.

если во время нанесения макияжа или мытья из кисти активно выпадают волоски, значит, клей внутри обоймы (феррула) разрушился. Потеря формы: пушистые кисти стали плоскими, а плотные — «лохматыми» и теряют четкий срез.

пушистые кисти стали плоскими, а плотные — «лохматыми» и теряют четкий срез. Повреждение ворсин: волоски стали жесткими, начали ломаться или колют кожу.

волоски стали жесткими, начали ломаться или колют кожу. Трещины на ручке или шатающийся феррул: в трещинах деревянных или пластиковых ручек накапливается влага и размножаются плесень и бактерии.

в трещинах деревянных или пластиковых ручек накапливается влага и размножаются плесень и бактерии. Посторонний запах: если после глубокого мытья кисть все еще имеет неприятный или прелый запах.

2. График мытья: как часто очищать инструменты

Правильный уход способен продлить жизнь кистям в 2–3 раза. Частота очищения напрямую зависит от типа косметики, с которой работает инструмент:

Для жидких и кремовых текстур (тональный крем, консилер, кремовые румяна): мойте 1 раз в 3–7 дней. Жидкие формулы содержат масляные и водные компоненты, которые создают идеальную среду для быстрого размножения бактерий.

мойте 1 раз в 3–7 дней. Жидкие формулы содержат масляные и водные компоненты, которые создают идеальную среду для быстрого размножения бактерий. Для сухих и пудровых текстур (пудра, бронзер, сухие румяна): мойте 1 раз в 1–2 недели. Сухие текстуры менее подвержены размножению бактерий, но со временем накапливают себум и пыль.

мойте 1 раз в 1–2 недели. Сухие текстуры менее подвержены размножению бактерий, но со временем накапливают себум и пыль. Для макияжа глаз и губ (тени, подводка, помада): мойте 1–2 раза в неделю. Кожа век и слизистые оболочки наиболее чувствительны к инфекциям и воспалениям, поэтому инструменты для глаз требуют повышенного внимания.

мойте 1–2 раза в неделю. Кожа век и слизистые оболочки наиболее чувствительны к инфекциям и воспалениям, поэтому инструменты для глаз требуют повышенного внимания. Спонжи для макияжа (бьюти-блендеры): промывайте после каждого использования и полностью меняйте на новые каждые 2–3 месяца. Их пористая структура удерживает влагу внутри, что часто провоцирует появление плесени.

3. Пошаговый алгоритм: как правильно мыть кисти

При неправильном мытье вода попадает в основание кисти и растворяет клей, удерживающий ворс, из-за чего инструмент быстро приходит в негодность.

Выберите средство: используйте мягкий шампунь без силиконов, детское мыло или специальный гелевый/твердый очиститель для кистей. Промывайте правильно: смачивайте только кончик ворса в теплой (не горячей!) воде. Держите кисть ворсом вниз, чтобы вода не затекала в металлический держатель (феррул). Вспенивайте аккуратно: мягкими круговыми движениями вспеньте средство на ладони или на специальном силиконовом коврике. Тщательно смойте: промывайте ворс под проточной водой до тех пор, пока стекающая вода не станет абсолютно прозрачной. Отожмите излишки влаги: аккуратно сожмите ворс пальцами или промокните безворсовым/микрофибровым полотенцем, придавая первоначальную форму.

4. Как правильно сушить кисти

Сушка — самый критический этап, влияющий на долговечность инструмента:

Только горизонтально или под наклоном: сушите кисти на плоском полотенце так, чтобы ворс слегка свисал с края стола, либо используйте специальную сушилку-органайзер (ворсом вниз).

сушите кисти на плоском полотенце так, чтобы ворс слегка свисал с края стола, либо используйте специальную сушилку-органайзер (ворсом вниз). Не сушите вертикально ворсом вверх: вода стечет в феррул, размочит клей и приведет к гниению деревянной ручки или выпадению ворса.

вода стечет в феррул, размочит клей и приведет к гниению деревянной ручки или выпадению ворса. Избегайте источников тепла: никогда не сушите кисти феном, на батарее или под прямыми солнечными лучами — это деформирует синтетический и пересушивает натуральный ворс.

5. Лайфхаки для продления жизни кистям