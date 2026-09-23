АфишаАфиша
Русский Українська

Как часто нужно менять кисти для макияжа: подробный гайд по уходу и гигиене

Автор: Сайко Леся
Как часто нужно менять кисти для макияжа: подробный гайд по уходу и гигиене
Как часто нужно менять кисти для макияжа: подробный гайд по уходу и гигиене
pixabay.com

Кисти для макияжа — это главные рабочие инструменты в косметичке, но именно о их регулярном обновлении мы часто забываем. Со временем ворс теряет форму, накапливает остатки косметики, себум и бактерии, что может приводить к высыпаниям, раздражениям и неровному нанесению тона.

Разбираемся, как определить «срок годности» кистей, как правильно за ними ухаживать и когда пришло время купить новый набор.

1. Срок службы: когда менять кисти на новые?

В среднем качественные кисти для макияжа служат от 1 года до 3–5 лет. Однако точный срок зависит от интенсивности использования, качества материалов и регулярности очищения.

Основные признаки того, что кисть пора выбросить:

  • Линька ворса: если во время нанесения макияжа или мытья из кисти активно выпадают волоски, значит, клей внутри обоймы (феррула) разрушился.
  • Потеря формы: пушистые кисти стали плоскими, а плотные — «лохматыми» и теряют четкий срез.
  • Повреждение ворсин: волоски стали жесткими, начали ломаться или колют кожу.
  • Трещины на ручке или шатающийся феррул: в трещинах деревянных или пластиковых ручек накапливается влага и размножаются плесень и бактерии.
  • Посторонний запах: если после глубокого мытья кисть все еще имеет неприятный или прелый запах.

2. График мытья: как часто очищать инструменты

Правильный уход способен продлить жизнь кистям в 2–3 раза. Частота очищения напрямую зависит от типа косметики, с которой работает инструмент:

  • Для жидких и кремовых текстур (тональный крем, консилер, кремовые румяна): мойте 1 раз в 3–7 дней. Жидкие формулы содержат масляные и водные компоненты, которые создают идеальную среду для быстрого размножения бактерий.
  • Для сухих и пудровых текстур (пудра, бронзер, сухие румяна): мойте 1 раз в 1–2 недели. Сухие текстуры менее подвержены размножению бактерий, но со временем накапливают себум и пыль.
  • Для макияжа глаз и губ (тени, подводка, помада): мойте 1–2 раза в неделю. Кожа век и слизистые оболочки наиболее чувствительны к инфекциям и воспалениям, поэтому инструменты для глаз требуют повышенного внимания.
  • Спонжи для макияжа (бьюти-блендеры): промывайте после каждого использования и полностью меняйте на новые каждые 2–3 месяца. Их пористая структура удерживает влагу внутри, что часто провоцирует появление плесени.

3. Пошаговый алгоритм: как правильно мыть кисти

При неправильном мытье вода попадает в основание кисти и растворяет клей, удерживающий ворс, из-за чего инструмент быстро приходит в негодность.

  1. Выберите средство: используйте мягкий шампунь без силиконов, детское мыло или специальный гелевый/твердый очиститель для кистей.
  2. Промывайте правильно: смачивайте только кончик ворса в теплой (не горячей!) воде. Держите кисть ворсом вниз, чтобы вода не затекала в металлический держатель (феррул).
  3. Вспенивайте аккуратно: мягкими круговыми движениями вспеньте средство на ладони или на специальном силиконовом коврике.
  4. Тщательно смойте: промывайте ворс под проточной водой до тех пор, пока стекающая вода не станет абсолютно прозрачной.
  5. Отожмите излишки влаги: аккуратно сожмите ворс пальцами или промокните безворсовым/микрофибровым полотенцем, придавая первоначальную форму.

4. Как правильно сушить кисти

Сушка — самый критический этап, влияющий на долговечность инструмента:

  • Только горизонтально или под наклоном: сушите кисти на плоском полотенце так, чтобы ворс слегка свисал с края стола, либо используйте специальную сушилку-органайзер (ворсом вниз).
  • Не сушите вертикально ворсом вверх: вода стечет в феррул, размочит клей и приведет к гниению деревянной ручки или выпадению ворса.
  • Избегайте источников тепла: никогда не сушите кисти феном, на батарее или под прямыми солнечными лучами — это деформирует синтетический и пересушивает натуральный ворс.

5. Лайфхаки для продления жизни кистям

  • Натуральный vs Синтетический ворс: синтетические кисти (из таклона или нейлона) более долговечны, проще в уходе и подходят для любых продуктов. Натуральный ворс требует более бережного обращения и использования мягких шампуней с кондиционером.
  • Экспресс-очищение: между глубокими промывками используйте спиртосодержащие или мицеллярные экспресс-спреи для кистей, чтобы быстро сменить цвет или продезинфицировать ворс.
  • Хранение: держите кисти в сухом, проветриваемом месте. Избегайте хранения во влажной ванной комнате, где ворс впитывает влагу из воздуха.
Читайте нас в Google.News
Теги:
лайфхаки, лайфхак

Статьи по теме

Почему волосы не растут и как это исправить: советы и секреты парикмахеров
Почему волосы не растут и как это исправить: советы и секреты парикмахеров
Как удалить пятна крови: полезные лайфхаки
Как удалить пятна крови: полезные лайфхаки
Кулинарный лайфхак: как безопасно использовать масло для жарки повторно
Кулинарный лайфхак: как безопасно использовать масло для жарки повторно
Как не отравиться грибами: полезные лайфхаки
Как не отравиться грибами: полезные лайфхаки
Витер поведал о муже Могилевской и том, какя она мать
Витер поведал о муже Могилевской и том, какя она мать
Горбунов бок о бок с Ван Даммом обратился к дочери
Горбунов бок о бок с Ван Даммом обратился к дочери

Личность дня

Объявлена официальная причина смерти актрисы Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK