Как удалить пятна крови: полезные лайфхаки

7 советов, как удалить пятна крови.

Автор: Сайко Леся

Ни для кого не секрет, что пятно крови иногда бывает сложно удалить. Достаточно одного неуклюжего удара ножом на кухне, чтобы оказаться в фартуке, платье или штанах, испачканных кровью. Кроме того, эти пятна меняют цвет с ярко-красного на темно-коричневый, и их становится труднее вывести. Делимся с вами эффективными советами, от самых распространенных до самых оригинальных, как избавиться от них.

Существует множество растворов для удаления пятен крови. А выбрать домашнее чистящее средство может быть непросто. В этом случае, когда речь идет об обработке пятен крови, следует помнить о двух вещах: большинство из этих решений эффективны, хотя ни одно из них не предназначено исключительно для удаления пятен крови. С другой стороны, некоторые методы лучше других.

Совет: Чтобы найти средство, которое лучше всего соответствует вашим потребностям, примите во внимание размер пятна крови, средства, имеющиеся в вашем доме, и поверхность, которую нужно очистить.

Удалить пятно крови несложно, если вы используете правильные средства и действуете быстро, прежде чем пятно закрепится в волокнах ткани. Мы поделимся с вами нашими советами без промедления!

Перекись водорода

Перекись водорода является относительно распространенным продуктом в домах. Его способность разлагать следы , оставленные микроорганизмами, и отбеливать белье, а также свойства удаления пятен хорошо известны.

Смочите чистую ткань перекисью водорода.

Аккуратно промокните пятно крови.

Оставьте на 5 минут.

Тщательно промойте холодной водой.

Постирайте вещь как обычно.

Однако будьте осторожны при обращении с перекисью водорода, так как она может повредить или обесцветить некоторые деликатные ткани (лен, шерсть и шелк).

Пищевая сода и уксус

Когда мы думаем о «натуральных товарах для дома», на ум сразу приходят ингредиенты: пищевая сода и белый уксус — грозный дуэт против пятен. Тем не менее, действительно ли они эффективны при удалении пятен крови? Чтобы быть уверенным, важно их протестировать.

Нанесите столовую ложку пищевой соды непосредственно на загрязненный участок.

Налейте белый уксус в распылитель.

Распылите уксус на пищевую соду. Происходит химическая реакция, которая удаляет пятно крови.

Оставьте на 20 минут или более, затем потрите.

Все, что вам нужно сделать, это удалить изделие чистой тканью, прежде чем отправлять его в стирку. Белый уксус и пищевая сода вместе удаляют свежие или въевшиеся пятна крови с большинства тканей.

Совет: возьмите за привычку проверять этикетку своей одежды, чтобы узнать, какие продукты использовать, а каких следует избегать.

Аммиак

С самого начала аммиак, вероятно, является эффективным средством для удаления пятна крови. Однако мы советуем вам не делать этот совет номером один. Почему? Потому что это более агрессивный продукт, требующий большей бдительности при его использовании, чтобы избежать раздражения и дискомфорта. Теперь, когда вы проинформированы, давайте перейдем к совету:

В емкости разведите 1 столовую ложку нашатырного спирта в 125 мл воды.

Опустите испачканный участок одежды в емкость.

Оставьте на 10 минут.

Потрите пятно мыльной водой.

Затем постирайте одежду в машине (при появлении неприятного запаха можно также использовать кондиционер для белья).

Совет: не забывайте проветривать помещение при использовании аммиака.

Зубная паста

Зубная паста напоминает нам, что иногда решение находится там, где мы меньше всего его ожидаем. Зубная паста воздействует на небольшие пятна крови и заставляет их исчезнуть с ткани.

Аккуратно потрите пятно белой зубной пастой (избегайте гелевой зубной пасты).

Дайте пасте полностью высохнуть.

Прополоскайте вещь в холодной воде.

Однако забудьте об этом методе, если ваша ткань не подлежит стирке, чтобы не усугубить пятна и не оставить стойкий запах.

Холодная вода

Пятно все еще свежее? Не ждите и немедленно очистите пятно крови холодной мыльной водой. Холодная вода способна предотвращать прилипание крови к волокнам одежды. Помните, что важно не помещать окровавленную вещь в стиральную машину вместе с остальными вещами. Пятно может обесцветить и испачкать другую одежду. Поэтому не стесняйтесь обрабатывать пятно крови перед стиркой в ​​машине.

Стиральный порошок

Иногда решение, позволяющее удалить пятно крови, — это просто использовать жидкость для мытья посуды. Если кровь испачкала ваши любимые джинсы или футболку, жидкость для мытья посуды может спасти ситуацию. Мы ничего не теряем, пытаясь в любом случае.

Замочите вещь в холодной воде (тазике или раковине), чтобы предварительно обработать пятно. Ваше пятно крови появилось совсем недавно? Выцветить можно, опустив одежду под воду.

Нанесите жидкость для мытья посуды прямо на пятно крови.

Помассируйте это место пальцами или потрите пятно куском мыла.

Стирайте испачканную вещь в машине.

Пока вы не уверены, что пятно исчезло, не стирайте одежду в горячей воде и не кладите ее в сушилку.

Лимонный сок

Чтобы устранить следы крови, успевшие застрять на одежде, можно рассчитывать на два ингредиента, которые хорошо работают вместе: перекись водорода и лимон. Чтобы проверить эти альтернативы свойствам удаления пятен, выполните следующие действия:

Смешайте 1 столовую ложку лимонного сока и 60 мл перекиси водорода в небольшой миске.

Смочите губку в растворе.

Аккуратно сотрите пятна крови.

Поместите вещь под струю холодной воды.

При необходимости повторите процедуру до полного удаления пятен.

Дополнительный совет: имейте в виду, что этот раствор следует использовать только для более светлых вещей, потому что более темная одежда может кровоточить. Сначала протестируйте раствор на незаметном участке, чтобы убедиться, что метод не причинит вреда.