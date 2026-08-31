Автор: Сайко Леся

10 скрытых уголков на кухне, о которых все забывают во время летней уборки, magnific.com

Летом кухня превращается в главное место притяжения: здесь готовятся легкие перекусы, освежающие напитки и устраиваются семейные посиделки. Из-за высокой активности и спешки во время летнего отдыха мы часто ограничиваемся лишь поверхностной уборкой. В результате в труднодоступных местах скапливаются пыль, жир и липкий налет, что со временем ухудшает гигиену и общий вид помещения.

Чтобы освежить кухню перед наступлением осени, обратите внимание на 10 элементов, которые чаще всего остаются без должного ухода.

1. Фильтр посудомоечной машины

Он удерживает остатки пищи и жира, не позволяя им попадать обратно на чистую посуду. Если долго его не мыть, появится неприятный запах, а качество работы техники снизится.

Как почистить: извлеките фильтр (ориентируясь на инструкцию к прибору), промойте под струей теплой воды и аккуратно счистите налет мягкой щеткой.

2. Вращающаяся тарелка в микроволновке

Постоянные брызги от разогретой еды и напитков быстро превращают стеклянный поддон в источник гари и липких пятен.

Как почистить: снимите тарелку и вымойте ее в теплой воде с кухонным моющим средством. Заодно протрите внутренние стенки самой микроволновки.

3. Измельчитель отходов или слив раковины

На стенках слива и лопастях измельчителя задерживаются мелкие частицы продуктов и жир, становясь причиной устойчивого неприятного запаха.

Как почистить: тщательно обработайте кухонной щеткой с моющим средством резиновую манжету и зону слива, после чего промойте большим количеством холодной воды.

4. Полки и ящики холодильника

Летом холодильник забивается сезонными фруктами, ягодами, соусами и напитками. Липкие капли и мелкий мусор быстро накапливаются в углах и на полках.

Как почистить: освободите холодильник от продуктов, выбросьте все просроченное, а затем протрите поверхности и выдвижные контейнеры безопасным для контакта с едой средством.

5. Кухонная вытяжка и ее фильтры

Каждая готовка сопровождает вытяжку воздействием пара, гари и жира. Со временем вентиляционная система забивается и работает хуже.

Как почистить: протрите внешний корпус вытяжки обезжиривающим составом, а жироулавливающий фильтр промойте или замените на новый.

6. Поддон для крошек в тостере

Хлебные крошки на дне тостера не только вызывают запах гари при каждом использовании, но и создают пожароопасную ситуацию.

Как почистить: выдвиньте поддон, выхлестните крошки в мусор, замочите его в теплой мыльной воде, вымойте и насухо протрите перед установкой обратно.

7. Фасады кухонных шкафов

Из-за регулярного контакта с руками, а также из-за соседства с плитой и раковиной, на дверцах шкафов быстро образуются следы от пальцев и жирные брызги.

Как почистить: используйте салфетку из микрофибры и мягкое чистящее средство, подходящее для материала вашей кухни (дерево, МДФ или глянец).

8. Мусорное ведро

Даже если вы постоянно используете мусорные пакеты, под них часто протекают жидкости, из-за чего ведро становится источником бактерий и неприятного запаха.

Как почистить: полностью опорожните ведро, тщательно вымойте его изнутри и снаружи с мылом или дезинфицирующим средством, дайте просохнуть и на дно засыпьте немного пищевой соды для нейтрализации запахов.

9. Лопасти потолочного вентилятора или вытяжной решетки

Пыль, скопившаяся на верхних поверхностях вентилятора или решеток, при их включении разлетается по всей кухне и попадает на чистую посуду и продукты.

Как почистить: протрите лопасти или решетку влажной тряпкой из микрофибры или специальной метелкой с удлинительной ручкой.

10. Выключатели и дверные ручки

Это поверхности с самым высоким уровнем контакта, где ежедневно скапливаются грязь и бактерии, особенно когда дома много гостей или детей.