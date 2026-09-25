Автор: Сайко Леся

Трюк с содой и влажной простыней: как выбить всю пыль из матраса и подушек за 15 минут

Пыль, отмершие частички кожи и микроскопические пылевые клещи накапливаются в матрасах и подушках даже у самых аккуратных хозяев. Со временем это не только снижает свежесть спального места, но и может провоцировать аллергию или утреннюю заложенность носа.

Регулярная глубокая чистка помогает продлить срок службы постельных принадлежностей и сделать сон действительно здоровым. Ниже собраны эффективные лайфхаки и пошаговые инструкции, как быстро и безопасно очистить матрас и подушки от пыли в домашних условиях.

Лайфхаки для чистки матраса

Главное правило при уходе за матрасом — избегать избытка влаги. Наполнители (особенно пружинные блоки и пена с эффектом памяти) долго сохнут, из-за чего внутри может появиться плесень.

1. «Сухая» чистка содой и эфирными маслами

Сода отлично адсорбирует пыль, поглощает неприятные запахи и связывает органические загрязнения.

Что понадобится: 1 пачка пищевой соды, 5–10 капель эфирного масла (лаванда, чайное дерево или эвкалипт), сито, пылесос.

Как делать:

Снимите все постельное белье и наматрасник (их отправьте в стирку при температуре не ниже 60 °C). Смешайте соду с эфирным маслом (чайное дерево и эвкалипт обладают дополнительным антибактериальным эффектом). Равномерно просейте соду по всей поверхности матраса через сито. Оставьте на 2–4 часа (чем дольше, тем лучше). Тщательно пропылесосьте матрас, используя чистую насадку для мягкой мебели.

2. Трюк с влажной простыней для глубокого выбивания

Если у вас нет мощного моющего пылесоса, выбить пыль из глубины матраса поможет старый проверенный способ.

Как делать:

Смочите старую простыню в воде и тщательно отжмите (она должна быть едва влажной). Накройте матрас простыней. Похлопушкой для ковров или руками выбейте матрас по всей площади. Вся пыль, поднимающаяся из внутренних слоев, оседет на влажной ткани, а не разлетится по комнате.

3. Пароочиститель для уничтожения пылевых клещей

Пылевые клещи погибают при температуре выше 55–60 °C. Если у вас есть пароочиститель или отпариватель:

Обработайте поверхность матраса паром на небольшом расстоянии, не задерживаясь долго на одном месте, чтобы ткань не промокла насквозь.

После обработки дайте матрасу полностью просохнуть перед застиланием.

Лайфхаки для чистки подушек

Способ очистки подушек зависит от их наполнителя. Подушки накапливают пыль быстрее матрасов, поэтому чистить их нужно каждые 3–6 месяцев.

Перьевые и пуховые подушки

Стирка в машине: Перекраивать наперник не обязательно. Вспеньте и освежите подушку в стиральной машине на деликатном режиме (30–40 °C) с liquid-гелем для шерсти или пуха.

Перекраивать наперник не обязательно. Вспеньте и освежите подушку в стиральной машине на деликатном режиме (30–40 °C) с liquid-гелем для шерсти или пуха. Лайфхак с теннисными мячиками: Положите в барабан 3–4 теннисных мячика или специальных шарика для стирки. Они будут сбивать пух в процессе стирки и отжима, не давая ему собраться в один плотный ком.

Положите в барабан 3–4 теннисных мячика или специальных шарика для стирки. Они будут сбивать пух в процессе стирки и отжима, не давая ему собраться в один плотный ком. Сушка: Сушите в горизонтальном положении в проветриваемом месте, регулярно взбивая и переворачивая.

Синтетические подушки (холлофайбер, синтепон)

Легко стираются в машинке при температуре 40 °C на режиме «Синтетика».

Не используйте порошки — они плохо вымываются из волокон. Используйте жидкие гели.

Подушки с эффектом памяти (Memory Foam) и латекс

Важно: Такие подушки нельзя стирать в машинке и подвергать агрессивному отжиму — разрушается структура пены.

Как чистить:

Снимите и постирайте внешний чехол. Вспеньте соду на поверхности подушки или обильно посыпьте содой, оставьте на 2 часа и тщательно пропылесосьте на низкой мощности. При необходимости протирайте поверхность тряпкой, слегка смоченной в soap-растворе, и сушите вдали от батарей и прямых солнечных лучей.

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