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Какой церковный праздник 28 сентября и что нельзя делать

Христиане чтят память преподобного исповедника Харитона и Собор преподобных отцов Киево-Печерских.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 28 сентября и что нельзя делать
На Харитона жених и невеста приходили к сельским ведунам, угощали их пирогом и дарили горшок меда.
открытые источники

В понедельник, 28 сентября, православная церковь почитает преподобного исповедника Харитона и отмечает Собор преподобных отцов Киево-Печерских. В народном календаре — Харитонов день. Их вспоминают 28 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 11 октября.

С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Григорий, Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Лавр, Лука, Мария, Марк, Матфей, Нестор, Николай, Семен, Сергей, Степан, Ульяна, Федор.

Какой церковный праздник 28 сентября

Церковь отмечает Собор преподобных отцов Киево-Печерских, которые покоятся в Ближних (Антониевых) пещерах. 28 сентября почитают 79 святых, в частности, Прохора Чудотворца, Иоанна Многострадального, Нестора Летописца, Марка Печерского, Алипия Печерского, Иеронима Печерского.

Харитон проживал в городе Иконии во время правления императора Аврелиана. Когда язычник устроил гонение на христиан, то Харитон предстал перед судом. На вопрос, почему он не поклонился идолам, Харитон объяснил свою позицию и исповедовал веру в Христа. За христианство святого долго мучили, а после бросили в темницу.

Новый царь боялся ущемлять православных, поэтому выпустил всех мучеников. Харитон отправился в Иерусалим, чтобы поклониться гробу Господню, но по пути был схвачен разбойниками и чуть не погиб. Позже разбойники отравились и умерли, а исповедник остался жить в их пещере и подвизался на отшельнический подвиг.

Со временем к Харитону начали приходить люди, тогда святой основал первую обитель в Палестине — Фаранскую лавру. В поисках безмолвия преподобный отправился в пустыню, но христиане нашли его и там. Так образовалась вторая лавра — Иерихонская. Также основали и третью лавру — Сухийскую. Харитон сотворил многие чудеса и мирно отошел к Богу в 350 году.

Традиции и обычаи 28 сентября

В народе считали, что Харитонов день — недобрый. Поэтому люди старались не выходить из дома и не выносить сор из избы. Также жених и невеста тайно посещали ведунов, принося им пироги и мед. Таким образом молодожены старались задобрить колдунов, чтобы те не испортили свадьбу и не пожелали будущей жене бесплодия.

  • Если облака низко - к скорым холодам.
  • Если ветер с севера - к морозной зиме.
  • Если листья с берез и дубов опали - к стабильной погоде зимой.

Что нельзя делать 28 сентября

  • Не стоит играть свадьбу.
  • Нельзя подметать.
  • Не следует есть ягоды.
  • Не нужно лишний раз выходить из дома.
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