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MONATIK признался, что мечтает о третьем ребенке

Певец и его жена Ирина уже воспитывают двух сыновей

Автор: Коваленко Наталья
MONATIK признался, что мечтает о третьем ребенке
MONATIK признался, что мечтает о третьем ребенке instagram.com/irishamonatik

Украинский певец Дмитрий Монатик (MONATIK) рассказал, что давно мечтает стать отцом в третий раз. В интервью программе «Ближе к звездам» артист заявил, что многомесячная разлука с семьей из-за полномасштабной войны лишь укрепила их с женой отношения. Звездные супруги готовы еще больше скрепить свой брак и стать многодетными родителями.

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«Честно, вообще нет разницы девочка или мальчик, но хочется еще детей. Я понимаю, что есть для этого и силы, и желания, и это всегда очень большое вдохновение. Это еще одна новая жизнь. Мы не откладываем этот вопрос», — подчеркнул MONATIK.

У Дмитрия и Ирины уже двое сыновей — 8-летний Даниил и 7-летний Платон. Именно детей Монатик считает своим неиссякаемым источником энергии и вдохновения.

«Сыновья учат меня заново проходить жизнь, учат не губить ребенка в себе, чтобы находить с ними общий язык, учат идти в ногу со временем, быть молодым душой», — поделился он.

Ранее мы писали, что Димопулос показала себя в 19 лет на «Мисс Вселенная Украина».

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Теги:
MONATIK, Монатик, Дмитрий Монатик, дети звезд, жены звезд

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