"Копия отца": Матвиенко удивила сходством со своим родителем

Тоня Матвиенко посетила музей с работами своего дедушки, где ей устроил экскурсию отец.

Тоня Матвиенко показала своего отца Петра Гончара. Украинская певица выросла в семье мастеров. Ее мать, Нина Матвиенко, была певицей и актрисой, а дедушка Иван Гончар – художником. Художником является и отец артистки.

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Тоня провела время с родителем в музее Ивана Гончара, где посетили выставку "Иванов ковчег". Для певицы эта встреча имела особое значение, ведь экспозиция напомнила ей о детстве и картинах, которые она видела много лет назад.

Петр Гончар лично провел дочери экскурсию. Тоня отметила в своем сообщении, что некоторые вещи навсегда остаются в памяти и сердце.

Подписчики артистки обратили внимание на ее поразительное сходство с отцом. Среди фраз в разделе комментариев можно встретить следующие:

"Она еще и копия отца. Хотя голос имеет от своей Мамы".

"Тоня – копия отца".

instagram tonya_matvienko

instagram tonya_matvienko

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Антонина признает схожесть с ближайшим родственником. Она подытожила свой пост тем, что теперь все знают, на кого она похожа.