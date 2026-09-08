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Сын Пономарева впервые засветил любимую и рассказал об учебе во Львове

Що відомо про дівчину 19-річного Олександра

Автор: Коваленко Наталья
Сын Пономарева впервые засветил любимую и рассказал об учебе во Львове
Сын Пономарева впервые засветил любимую и рассказал об учебе во Львове instagram.com/ponomaryovoleksandr

Сын известного украинского исполнителя Александра Пономарева сделал редкий публичный выход. 19-летний Александр Пономарев-младший посетил закрытую презентацию дебютной книги своего отца «30 дней: ИИ-человек» в сопровождении девушки.

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Подробностями личной жизни и учебы в вузе Саша поделился в интервью проекту «Наодинці з Гламуром».

Юноша не стал разглашать имя избранницы и другие детали отношений, подчеркнув, что любимая не стремится к вниманию СМИ.

«Она так же, как и я, от камер уклоняется», — объяснил парень.

Александр также рассказал, что во время полномасштабной войны проживает во Львове и получает образование во Львовской политехнике по экономическому направлению. Получение профессии дается ему нелегко, однако он находится в поисках своего призвания.

«Живу во Львове, учусь на экономиста во Львовской политехнике. Для меня это не очень легко, я вообще не люблю учиться, но пока стараюсь найти себя в этой и другой сферах. Как говорит мой папа: "Если не найти свой талант в жизни — это грех". Надеюсь, я его найду, найду себя в чем-то», — рассказал парень.

Напомним, что Александр Пономарев-младший родился 15 февраля 2007 года в браке певца с Викторией Мартынюк.

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Теги:
Александр Пономарев, шоу-бизнес, дети звезд, личная жизнь звезд

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