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Гордон высказался о заработках старших детей и признался, помогает ли им финансово

Ведущий рассекретил, содержит ли взрослых сыновей и дочь

Автор: Коваленко Наталья
Гордон высказался о заработках старших детей и признался, помогает ли им финансово
Гордон высказался о заработках старших детей и признался, помогает ли им финансово instagram.com/alesiabatsman

Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон в комментарии проекту «Тур зірками» рассказал о финансовой самостоятельности своих старших детей от предыдущих браков. По словам ведущего, его сыновья и дочь уже сами обеспечивают себя и не обращаются к нему за денежной помощью.

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Дмитрий подчеркнул, что в свое время полностью оплатил образование своих детей, однако сейчас принципиально не содержит их, чтобы они сами реализовывали свой потенциал в жизни.

«У меня очень много детей. Я счастлив от того, что взрослые дети, те, кому за 18, они прекрасно работают, получили хорошее образование с моей финансовой помощью, конечно. Они не мажоры, работают, зарабатывают: кто-то нормальные деньги, кто-то более чем нормальные деньги. Ко мне никто не обращается за помощью. Я хочу, чтобы они сами пробивались в жизни. Мне нравится, как они это делают, советы всегда им даю», — поделился журналист.

В браке с первой женой Натальей родились сыновья Ростислав (1992) и Дмитрий (1995). От второй жены Елены у него дочь Елизавета (1999) и сын Лев (2001). С нынешней женой Олесей Бацман Дмитрий воспитывает троих дочерей — Санту (2012), Алису (2016) и Лиану (2019).

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Теги:
Дмитрий Гордон, шоу-бизнес, дети звезд

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