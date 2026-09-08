Сын актрисы потренировался с украинскими защитниками

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли совершила неожиданный визит в Харьков. Кинозвезда вместе с 18-летним сыном Ноксом посетила местный спортивный клуб Spadkoyemets в районе Холодная гора.

Читай также: Витвицкая за неделю до родов устроила первую «беременную» фотосессию

Пока Анджелина Джоли общалась с основателями и представителями клуба, а также интересовалась историей создания заведения и его работой в условиях войны, ее сын, изучающий боевые искусства, провел тренировку по тайскому боксу с украинскими военнослужащими.

Актриса выразила восхищение стойкостью украинцев, пообщалась с посетителями и оставила автограф на фирменной футболке клуба с надписью: «Піклуємось про спадок вже сьогодні».

«Недавно, совершенно случайно, к нам в гости заглянула Анджелина Джоли. Ее сын Нокс вместе с защитниками провел свою тренировку по тайскому боксу. Мы очень благодарны и счастливы, что вы выбрали именно наш зал! Хотим поблагодарить за человечность и настоящий интерес к нашему залу, интерес к истории его возникновения. Были рады общению и ждем вас в гости снова», — говорится в посте клуба в инстаграме.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом посетила боксерский клуб в Харькове instagram.com/spadkoyemets.kh

Анджелина Джоли с сыном Ноксом посетила боксерский клуб в Харькове instagram.com/spadkoyemets.kh

Это уже третий приезд актрисы в Украину с начала полномасштабного вторжения. В апреле 2022 года она встретилась с переселенцами, волонтерами и пострадавшими детьми во Львове. В ноябре 2025 года — посетила медицинские учреждения и подземные школы в Николаеве и Херсоне. В конце августа и в начале сентября 2026 года актрису также замечали во Львове, Полтаве, Тернополе, Кременчуге, а теперь и в Харькове.