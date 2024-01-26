Экс-жена Остапчука объявила об участии в романтическом шоу

Кристина Остапчук попробует найти любовь на YouTube-проекте

Автор: Коваленко Наталья

Кристина Остапчук (в девичестве Горняк) спустя 15 месяцев после развода с ведущим Владимиром Остапчуком решилась на романтическое шоу. 37-летняя нотариус и блогерша объявила о том, что примет участие в YouTube-проекте Мишеля Сайкали «Match me».

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис Кристина призналась, что уже не может дождаться 30 января, чтобы пойти на свидание в рамках шоу, и назвала свое решение согласиться на съемки «авантюрой».

«Ну что, сделаем чуть-чуть подпал на шоу. Я жду уже с нетерпением. Это впервые у меня будет такой опыт свидания», — написала Остапчук и добавила в видео: «Такая авантюра, которой я никак не дождусь. А почему нет? Когда как не сейчас. Пока я свободна, мое сердце открыто к новым знакомствам, к свиданиям. Поэтому, парни, я вас жду».

Кристина Остапчук объявила об участии в романтическом шоу instagram.com/kristygor

Кристина Остапчук объявила об участии в романтическом шоу instagram.com/kristygor

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