Подруга Меган Маркл показала, как она обустроилась после переезда в Великобританию

Герцогиня Сассекская вместе с мужем и детьми поселилась в Котсуолдсе

Автор: Коваленко Наталья

Близкая подруга Меган Маркл, соосновательница благотворительной организации Alliance of Moms Келли Макки Зайфен, приехала в гости к герцогам Сассекским в их новый дом в английском Котсуолдсе.

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Келли стала первой из друзей пары, кто посетил 45-летнюю Меган и 42-летнего принца Гарри после того, как в конце августа 2026 года они вернулись жить в Великобританию из Калифорнии. Зайфен приехала вместе с мужем Джулианом и их маленьким сыном Джеком, который родился в марте этого года.

В своем инстаграме она опубликовала серию фото, на которых показала уютные будни Сассекских на английской природе. На снимках можно увидеть Маркл с маленьким Джеком на руках во время обеда в местном пабе, принца Гарри и 5-летнюю принцессу Лилибет, играющих с малышом, и Меган за игрой в маджонг на заднем дворе с бокалами вина.

«Есть что-то невероятно особенное в том, чтобы прочувствовать это волшебное место вместе с моей лучшей подругой и брать с собой в это приключение моего милого Джека. Мне так понравилось наблюдать за этой прекрасной главой ее глазами и нашими ежедневными приключениями! Особенно здорово проживать столько маленьких "впервые" вместе с Джеком рядом. Время с семьей — это именно то, что доктор прописал. И порция пюре из горошка с fish n chips в придачу! Все это наполнило мое сердце до краев. Ты была так добра к нам. Мы уезжаем с полными сердцами и точно оставляем здесь кусочек своего. Всем, кого мы встретили или случайным образом пересеклись: спасибо за то, что вы так тепло и с любовью относились к моей подруге. Было невероятно красиво наблюдать за этим. Она тоже по вам скучала!», — трогательно написала Келли.

Семья Меган и Гарри обустраивается в Великобритании после 6 лет жизни в США. Их 7-летний сын, принц Арчи, уже начал обучение в британской школе.

Подруга Меган Маркл приехала к ней в гости в Великобританию instagram.com/_heartmom_

Подруга Меган Маркл приехала к ней в гости в Великобританию instagram.com/_heartmom_

Подруга Меган Маркл приехала к ней в гости в Великобританию instagram.com/_heartmom_