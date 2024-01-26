Як финалистка Нацотбора отреагировала на заявление Натальи Валевской

Автор: Коваленко Наталья

Нацотбор на Евровидение-2024: ANKA ответила Валевской на обвинения в плагиате instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/valevska_official

Финалистка национального отбора Украины на песенный конкурс Евровидение-2024 ANKA (Анна Корченова) прокомментировала обвинения в плагиате от певицы Натальи Валевской.

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24 декабря Валевская на своей странице в Facebook заявила, что ANKA сознательно использовала в конкурсном треке популярное словосочетание из ее «бесспорного шлягера» — песни «Палала».

Также Наталья написала, что благодаря этому словосочетанию, которое «поют до сих пор везде и взрослые и дети», ANKA заняла первое место в зрительском голосовании за одиннадцатую путевку в финал Нацотбора.

Валевская обвинила ANKA в плагиате facebook.com/nataliyavalevskaya

Спустя месяц Корченова в интервью YouTube-каналу «Євробачення Україна» призналась, что действительно вдохновлялась песней Валевской, однако не считает свою композицию «плагиатом», поскольку она написана в другом стиле и несет другой смысл. ANKA отметила, что единственное, что объединяет две композиции — это слова «палала» и «падала».

«Я говорила, что вдохновлялась этой песней. У меня была задача создать песню со словом "палала", которая бы никак не была похожа на песню Натальи Валевской. Я пыталась сделать так, чтобы они вообще не были похожи. Она обвинила меня в выдуманных словах. Те слова, которые она написала, не из моей песни. Если послушать обе эти песни, там общего кроме слов "палала" и "падала" нет. Разные стили, разные смыслы», — объяснила финалистка Нацотбора 2024 года.

Слушайте песни Валевской и ANKA, из-за которых возник спор

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