Сопонару призналась, мешает ли разница менталитетов ее отношениям с женихом-британцем

Звезда «Женского квартала» запостила новое фото с будущим мужем

Автор: Коваленко Наталья

Звезда юмористических проектов «Женский квартал» и «Лига смеха» Ирина Сопонару ответила на один из часто задаваемых вопросов фанов об ее отношениях с британским предпринимателем Рисом. Многих интересовало, были ли у пары трудности в общении из-за того, что они родились и выросли в разных странах.

Читай также: Дочь Елены Кравец публично поздравила бойфренда с днем рождения

На своей странице в Инстаграм Сопонару призналась, что разница менталитетов никогда не мешала им с Рисом. «Насколько нам сложно из-за разности менталитетов? Даже друзья иногда спрашивают меня, были ли у нас какие-то сложности именно из-за этого. Если честно, то с самого начала я не ощущала никакой разницы. Возможно, просто повезло… Рис сочетает в себе лучшие качества», — похвалила жениха Ирина.

Также исполнительница роли Яринки в комедийном сериале «Однажды под Полтавой» запостила новое фото с будущим мужем, где они позировали за столом во время отдыха в одном из экзотических заведений.

Напомним, что пара планирует сыграть свадьбу в мае спустя год после помолвке.

Ранее мы писали, что Цымбалюк заступился за актрис, которых критикуют за отдых с детьми за границей.