Актер предложил пользователям Сети использовать свое свободное время для помощи военным

Автор: Коваленко Наталья

Цымбалюк заступился за актрис, которых критикуют за отдых с детьми за границей instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк публично заступился за своих коллег-актрис, которых захейтили в Сети из-за отпуска с детьми за границей во время полномасштабной войны в Украине. Ранее не мало негативных комментариев собрали публикации Ксении Мишиной, Анны Саливанчук, Антонины Хижняк, Наталки Денисенко и Анны Кошмал.

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Звезда сериалов «Поймать Кайдаша», «Связь» и «Женский доктор: Новая жизнь» назвал критиков «диванным комитетом» и заявил, что лично он радуется за людей, у которых в такое сложное время есть возможность заработать и заплатить налоги. Он искренне не понимает, как можно хейтить мам за желание отвести детей на море, тем более, что сейчас для этого нужно провести около двух недель в дороге.

«Оказывается, сейчас отдыхать украинкам с детьми на море — категорически запрещено всемирно известным диванным комитетом. «Жаль», конечно, что этот комитет так активно вкладывается в отстаивание своих нарративов, а в него все кладут и продолжают жить… Вы серьезно?? Но я в первую очередь порадуюсь и респектну, что в такой пиздецовый период люди еще могут заработать, то есть продолжать реализовываться и платить налоги, и организуют отдых для себя и своих детей! Что они готовы на эти очереди, двухдневные маршруты ради семьи… К чему проклятия? Я почитал комменты под постами у своих коллег-актрис, уехавших в отпуск с детьми в теплые края, и понял, что многим комментаторам нужно, мягко говоря, к психологу», — начал свой пост Тарас.

Актер добавил, что критиками в основном являются те, у кого много свободного времени. Он не видел ни одного негативного комментария от украинцев из прифронтовых зон или тех, кто пострадал от российских обстрелов.

«Знаете, я бы еще где-нибудь понял, если бы писали люди, в прямом смысле пострадавшие от войны, или которые, не дай бог, в оккупационных или прифронтовых зонах… это было бы еще как-то оправдано, учитывая, через что проходит их психика… А нет: зашел специально на 20 рандомных профайлов самых громких комментаторов, поскролив их страницы. Чаще всего пишут те, у кого слишком много свободного времени, чтобы использовать его в полезных направлениях», — отметил он.

Цымбалюк предложил пользователям Сети использовать свое свободное время не для критики в Инстаграм, а для помощи украинским военным.

«Последствия войны — это максимальный уровень ужаса. То, что мне рассказывают военные, иногда просто не укладывается в голову, даже в мою, с кинематографическим воображением! Но, вместе с тем, военные подчеркивают главное: без волонтеров и помощи тыла мы бы не смогли! Это, вдруг, многоуважаемый диванный комитет не знает, куда деть свою энергию в социальном пространстве… Осознайте, даже в военный период люди будут заниматься сексом, слушать любимую музыку, есть вкусную еду, оздоравливать своих детей на море, дурачиться с ними, покупать вещи и как-то пытаться жить свою жизнь! Ибо, если сконцентрироваться только на войне и телеграмм-каналах, можно *бнуться! И это очень тупо винить девушек в том, что у них есть желание и возможность отвезти своего ребенка на море! Не усложняйте и не позорьте себя подобными висером!», — написал Тарас.

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