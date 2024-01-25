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Дочь Елены Кравец публично поздравила бойфренда с днем рождения

Как выглядит возлюбленный Марии Кравец

Автор: Коваленко Наталья
Дочь Елены Кравец публично поздравила бойфренда с днем рождения
Дочь Елены Кравец публично поздравила бойфренда с днем рождения instagram.com/lennykravets

Старшая дочь ведущей и бывшей актрисы «Студии Квартал 95» Елены Кравец поделилась романтическими кадрами с бойфрендом. 20-летняя блогерша, танцовщица и модель Мария Кравец публично поздравила с днем рождения своего возлюбленного Ростислава в Инстаграм.

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В разделе сторис она запостила несколько видео и фото с именинником. На первом ролике парень в черной футболке и черных штанах танцует и курит на крыше многоэтажного здания. Затем Мария запостила милое видео, где они прижимаюся к друг другу, и фото, на котором Ростислав целует ее в щеку. Еще на одном ролике можно увидеть, как бойфренд Кравец носит ее на руках по квартире.

«С днем рождения, любовь моей жизни. Ты все, что мне когда-нибудь было нужно. Люблю тебя», — обратилась к бойфренду Мария.

Мария Кравец показала бойфренда instagram.com/maarriill
Мария Кравец показала бойфренда instagram.com/maarriill

Мария Кравец показала бойфренда instagram.com/maarriill
Мария Кравец показала бойфренда instagram.com/maarriill

Мария Кравец показала бойфренда instagram.com/maarriill
Мария Кравец показала бойфренда instagram.com/maarriill

Мария Кравец показала бойфренда instagram.com/maarriill
Мария Кравец показала бойфренда instagram.com/maarriill

Ранее мы писали, что Цымбалюк заступился за актрис, которых критикуют за отдых с детьми за границей.

 

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