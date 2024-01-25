Возлюбленная Остапчука призналась, как за месяц похудела на 7 килограмм

Полтавская рассекретила, как ей удалось похудеть до 54 килограмм

Автор: Коваленко Наталья

Блогерша и предпринимательница Екатерина Полтавская подсказала подписчикам, как ей удается сохранять стройную фигуру после стремительного похудения.

В июле 2023 года третья жена ведущего Владимира Остапчука рассекретила, что всего за месяц ей удалось похудеть с 61килограмма до 54 килограмм без диет. А в начале января 2024 года Полтавская заявила, что ни на один килограмм не поправилась.

Екатерина Полтавская о своем похудении instagram.com/poka.tya

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Теперь же в Инстаграм-сторис 22-летняя девушка объяснила, что не набирать лишний вес можно только в том случае, если тратить больше енергии. По словам Екатерины, поддерживать себя в отличной форме можно занятиями спортом или уменшением порции. Полтавская добавила, что худеет, когда нервничает, поскольку во время стресса не может есть.

«Когда-то люди поймут, что похудеть можно только когда тратишь энергии больше, чем получаешь из еды. И НИКАК иначе. Как именно тратить больше вы должны решить сами: много заниматься спортом, мало есть и тд. Я уже говорила, что, когда волнуюсь, не могу есть. Поэтому я просто мало ем, никаких секретов. Если вы склонны толстеть, то не существует никаких методик похудения, когда можно много и постоянно есть», — отметила Екатерина.

Екатерина Полтавская о своем похудении instagram.com/poka.tya

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