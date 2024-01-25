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Мария Бурмака раскрыла новые подробности смерти брата-военного

Близкий родственник певицы ушел из жизни 4 января

Автор: Коваленко Наталья
Мария Бурмака раскрыла новые подробности смерти брата-военного
Мария Бурмака раскрыла новые подробности смерти брата-военного facebook.com/maria.burmaka

Украинская певица Мария Бурмака дала первое интервью после смерти своего брата Святослава, который ранее служил в 43-й Отдельной Артиллерийской Бригаде имени гетмана Тараса Трясила.

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В рубрике «ЖВЛ» утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Народная артистка рассекретила, что ее 43-летний родственник участвовал в боях в Киевской области в первые дни российского вторжения. Святослав на несколько недель попал в госпиталь, а затем ему дали отпуск. По словам Марии, брат должен был после отдыха пройти еще одно обследование, однако он ослушался врачей и отправился на фронт без медосмотра.

«Он участвовал в боях за Киев. Его привезли в военный госпиталь. Он лечился там три недели, потом ему дали отпуск. Он должен был пойти снова показаться врачам, куда он, конечно, не пошел. И вернулся обратно на фронт. И снова была контузия очень сильная и снова его положили в госпиталь. Его выписали из госпиталя в апреле 2023», — рассказала Бурмака.

После этого мужчину освободили от службы в ВСУ по состоянию здоровья. Мария призналась, что Святослав неоднократно говорил, что у него «изранена душа», однако отказывался идти к психологам. По его мнению, те, кто никогда не был на фронте, не сможет понять бойцов из передовой.

В начале января брату Бурмаки стало плохо и он умер по дороге в больницу. Только после смерти родные узнали, что у Святослава была ишемическая болезнь. Трагическую новость певице сообщила жена Святослава по телефону.

«Его везли в скорой и у него просто остановилось сердце. Я была во Львове и первое, что сделала, я взяла такси ехать в Киев и проплакала всю дорогу, потому что я не могла понять, что вообще произошло», — поделилась исполнительница.

Смотрите сюжет с 2:50:29

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Теги:
Мария Бурмака, война в Украине, родственники звезд

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