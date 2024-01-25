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Тринчер оказалась под капельницей на Бали и рассекретила стоимость лечения

Украинская певица во второй раз отравилась на отдыхе

Автор: Коваленко Наталья
Тринчер оказалась под капельницей на Бали и рассекретила стоимость лечения
Тринчер оказалась под капельницей на Бали и рассекретила стоимость лечения instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица и актриса Анна Тринчер пожаловалась фанам, что спустя полторы недели у нее снова появились симптомы отравления во время отдыха на индонезийском острове Бали. Если 11 дней назад 22-летняя артистка смогла самостоятельно вылечиться с помощью кокосовой воды и препаратов для улучшения пищеварения и от кишечных инфекций, то на этот раз ей понадобилась помощь медиков.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис звезда сериала «Школа» и фильма «Любовь и блогеры» показала фото, где она лежит в постели под капельницей. Также Тринчер засветила на снимках машину скорой помощи и врачей. Знаменитость рассекретила, что заплатила за медицинскую помощь 360 долларов (около 13 500 гривен).

«Едва выхожу к вам. Я второй раз отравилась на Бали и на этот раз гораздо хуже. Тупо 360 долларов на месте», — поделилась участница «Детского Евровидения-2015».

Тринчер отравилась на Бали во второй раз instagram.com/annatrincher_official
Тринчер отравилась на Бали во второй раз instagram.com/annatrincher_official

Тринчер отравилась на Бали во второй раз instagram.com/annatrincher_official
Тринчер отравилась на Бали во второй раз instagram.com/annatrincher_official

Тринчер отравилась на Бали во второй раз instagram.com/annatrincher_official
Тринчер отравилась на Бали во второй раз instagram.com/annatrincher_official

Тринчер отравилась на Бали во второй раз instagram.com/annatrincher_official
Тринчер отравилась на Бали во второй раз instagram.com/annatrincher_official

Тринчер отравилась на Бали во второй раз instagram.com/annatrincher_official
Тринчер отравилась на Бали во второй раз instagram.com/annatrincher_official

Ранее мы писали, что Цымбалюк заступился за актрис, которых критикуют за отдых с детьми за границей.

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Теги:
шоу-бизнес, Анна Тринчер, отравление

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