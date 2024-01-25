АфишаАфиша
Русский Українська

Тоня Матвиенко выставила на благотворительный аукцион кольцо покойной мамы

Деньги, полученные за украшение Нины Матвиенко, пойдут на покупку дронов для украинских воинов

Автор: Коваленко Наталья
Тоня Матвиенко выставила на благотворительный аукцион кольцо покойной мамы
Тоня Матвиенко выставила на благотворительный аукцион кольцо покойной мамы
instagram.com/tonya_matvienko/

Ведущие программы «Ближче до зірок» на канале ТЕТ Никита Добрынин и Натали Солоник в общем посте в Инстаграм сообщили, что Тоня Матвиенко присоединилась к их благотворительному мероприятию.

Читай также: Владимир Зеленский: ТОП-10 лучших фраз президента

Дочь легендарной украинской певицы Нины Матвиенко решила передать на аукцион одно из украшений покойной мамы, чтобы помочь собрать деньги на FPV дроны для Никиты Козачинского и воинской части А 7406, выполняющей боевые задания на южном направлении.

В публикации можно увидеть фото серебряного кольца с камнем Нины Митрофановны, в розыгрыше которого примут участие все, кто задонатит больше 100 грн. Также к посту прикреплено видеообращение Тони, где она рассказывает, почему решила отдать семейную реликвию на аукцион.

«Это кольцо для меня очень дорогое. Я исповедуюсь, что оно принесет пользу защитникам и защитницам. Я буду очень рада этому и я знаю, мама тоже», — сказала Тоня.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото и видео:

Ранее мы писали, что Цымбалюк заступился за актрис, которых критикуют за отдых с детьми за границей.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко, шоу-бизнес

Статьи по теме

Евровидение-2024: объявлен победитель украинского Нацотбора
Евровидение-2024: объявлен победитель украинского Нацотбора
«Другой Франко»: в украинский прокат выходит биографическая драма
«Другой Франко»: в украинский прокат выходит биографическая драма
Голливудская звезда Келли Разерфорд засветилась в дубленке от украинского бренда
Голливудская звезда Келли Разерфорд засветилась в дубленке от украинского бренда
Победительница «Холостяка» Лозовицкая запустила собственный бренд нижнего белья
Победительница «Холостяка» Лозовицкая запустила собственный бренд нижнего белья
«Мисс Вселенная Украина» Усанова рассказала, как узнала об измене мужа с ее подругой
«Мисс Вселенная Украина» Усанова рассказала, как узнала об измене мужа с ее подругой
Андрей Данилко дал первый комментарий о пожизненном запрете на въезд в ОАЭ
Андрей Данилко дал первый комментарий о пожизненном запрете на въезд в ОАЭ

Личность дня

Звезда сериала «Участковый с ДВРЗ» Маргарита Бахтина: «Мне просто повезло: я встретила своего человека»

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK