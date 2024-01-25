Тоня Матвиенко выставила на благотворительный аукцион кольцо покойной мамы
Деньги, полученные за украшение Нины Матвиенко, пойдут на покупку дронов для украинских воинов
Ведущие программы «Ближче до зірок» на канале ТЕТ Никита Добрынин и Натали Солоник в общем посте в Инстаграм сообщили, что Тоня Матвиенко присоединилась к их благотворительному мероприятию.
Читай также: Владимир Зеленский: ТОП-10 лучших фраз президентаДочь легендарной украинской певицы Нины Матвиенко решила передать на аукцион одно из украшений покойной мамы, чтобы помочь собрать деньги на FPV дроны для Никиты Козачинского и воинской части А 7406, выполняющей боевые задания на южном направлении.
В публикации можно увидеть фото серебряного кольца с камнем Нины Митрофановны, в розыгрыше которого примут участие все, кто задонатит больше 100 грн. Также к посту прикреплено видеообращение Тони, где она рассказывает, почему решила отдать семейную реликвию на аукцион.
«Это кольцо для меня очень дорогое. Я исповедуюсь, что оно принесет пользу защитникам и защитницам. Я буду очень рада этому и я знаю, мама тоже», — сказала Тоня.
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