Тоня Матвиенко выставила на благотворительный аукцион кольцо покойной мамы

Деньги, полученные за украшение Нины Матвиенко, пойдут на покупку дронов для украинских воинов

Автор: Коваленко Наталья

Ведущие программы «Ближче до зірок» на канале ТЕТ Никита Добрынин и Натали Солоник в общем посте в Инстаграм сообщили, что Тоня Матвиенко присоединилась к их благотворительному мероприятию.

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Дочь легендарной украинской певицы Нины Матвиенко решила передать на аукцион одно из украшений покойной мамы, чтобы помочь собрать деньги на FPV дроны для Никиты Козачинского и воинской части А 7406, выполняющей боевые задания на южном направлении.

В публикации можно увидеть фото серебряного кольца с камнем Нины Митрофановны, в розыгрыше которого примут участие все, кто задонатит больше 100 грн. Также к посту прикреплено видеообращение Тони, где она рассказывает, почему решила отдать семейную реликвию на аукцион.

«Это кольцо для меня очень дорогое. Я исповедуюсь, что оно принесет пользу защитникам и защитницам. Я буду очень рада этому и я знаю, мама тоже», — сказала Тоня.

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