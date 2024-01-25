Владимир Зеленский: ТОП-10 лучших фраз президента

Цитаты президента Украины, которые вдохновили весь мир

Автор: Коваленко Наталья

В четверг, 25 января Владимир Зеленский отмечает день рождения. Президенту Украины исполняется 46 лет. Глава нашего государства за время полномасштабной войны стал один из самых влиятельных людей планеты.

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Он войдет в историю как президент с самыми эмоциональными речами и самыми смелыми высказываниями. Благодаря его обращениям в парламентах других стран, различных экономических форумах и культурных мероприятиях мир начал активно оказывать финансовую и гумманитарную помощь нашей стране в борьбе с российскими оккупантами.

По случаю дня рождения Владимира Зеленского, мы собрали самые памятные цитаты президента о войне та смелости украинского народа.

«Мы доказали свою силу, что мы, как минимум, такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а свет — тьму» (обращение к Европарламенту 1 марта 2022 года).

«Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов из них. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия… Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется, и уже ясно, кто победит… Мы сделаем это вместе со всем свободным миром, и я надеюсь, что все вы будете с нами в день нашей победы» (из выступления на церемонии награждения премии «Золотой глобус» 11 января 2023 года).

«Мы пережили в своей истории и на своей родной земле две мировые войны, три голодомора, Холокост, Бабий Яр, Большой террор, взрыв в Чернобыле, оккупацию Крыма и войну на востоке нашего государства. У нас нет огромной территории – от океана до океана, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом. Но у нас есть наши люди и земля. И для нас это золото. Именно за это мы боремся. Нам нечего терять, кроме собственной свободы и собственного достоинства. Для нас это самое большое сокровище. Нас столько раз хотели уничтожить. Но не смогли. Хотели стереть с лица земли. Но не удалось. Били в спину. Мы стоим на ногах. Хотели, чтобы мы молчали. Но нас услышал весь мир. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы все мы испугаемся, сломаемся или сдадимся, он просто не знает ничего о нас, об Украине. И ему нечего делать здесь среди нас. Он чужой. Иди домой. К себе домой. Защищать собственных русскоязычных людей. Не по всему миру. А у себя дома — там тоже немало, около 150 миллионов» (в обращении к украинскому народу 3 марта 2022 года).

«Если мир будет в стороне — он потеряет себя. Навсегда. Ибо есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего, это жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Именно то, что нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должен защитить мир» (обращение к украинскому народу 8 марта 2022 года).

«Можно уничтожить стены, но невозможно уничтожить фундамент, на котором держится дух. Дух наших воинов. Дух всей страны» (поздравление с Пасхой 24 апреля 2022 года).

«Мы же всегда были такими... Мы всегда были смелыми. Самыми смелыми в мире. Я в этом уверен. Потому что кто еще делал бы то, что делают украинцы? Кто еще имел столько смелости постоянно бороться против любых проявлений тирании и защищать именно свободу? На каждых выборах, в революциях и на войне. Кто еще имел такую смелость бороться против всех сил России на земле, в воздухе и на море? Кто еще имел такую смелость идти голыми руками против российской бронетехники там, где россиянам временно удалось что-то там захватить? Кто еще имел такую смелость говорить всему миру, что лицемерие — это плохое оружие? И не просто говорить, а убеждать и возвращать миру честность. Кто еще имел такую смелость побуждать крупнейшие глобальные компании забывать о бухгалтерии и вспоминать о морали? А всех политических лидеров — какими бы они ни были — учить хоть немного быть украинцами... Хоть немного быть смелыми» (из обращения к украинскому народу 7 апреля 2022 года).

«Украина жива. Украина живет. Украина борется и бьется. Украина движется, Украина преодолевает путь. Украина приобретает. Украина работает. Украина существует. И все вместе — это не новогоднее чудо. Это не сказка, не магия, а заслуга каждого из вас. Каждого из миллионов украинцев. Каждого, кто в течение этого года ежедневно и каждую ночь доказывал: украинцы сильнее» (новогоднее бращение к украинскому народу в ночь на 1 января 2024 года).

«Мне нужно оружие, а не эвакуация» (слова Зеленского, сказанные Байдену в ответ на предложение выехать за границу 24 февраля 2022 года).

«В таких обстоятельствах и в такие времена искусство не может быть нейтральным. Не может быть "вне". Культура в такие времена делает выбор. Выбирает сторону. И или разными способами говорит свое слово, чем борется и противодействует злу, или не замечает и молчит, чем фактически ему помогает. Ибо, когда искусству безразлично и его не слышно, то рупоры зла раздаются громче и убедительнее» (на открытии Берлинского кинофестиваля 16 февраля 2023 года).

«Казалось бы, все уже думали, что хоррор в виде полномасштабной войны, которая может охватить весь континент, больше не будет иметь продолжения. Но снова, как и тогда, есть диктатор. Снова, как и тогда, есть война за свободу. Снова, как и тогда, нужно, чтобы кино не было немым» (на открытии Каннского кинофестиваля 17 мая 2022 года).

Ранее мы писали, что Цымбалюк заступился за актрис, которых критикуют за отдых с детьми за границей.