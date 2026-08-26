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Клаудия Шиффер встретила 56-летие в бикини у бассейна

Звезда подиумов показала, как отпраздновала день рождения

Автор: Коваленко Наталья
Клаудия Шиффер встретила 56-летие в бикини у бассейна
Клаудия Шиффер встретила 56-летие в бикини у бассейна instagram.com/claudiaschiffer

Знаменитая немецкая супермодель Клаудия Шиффер отпраздновала день рождения. Во вторник, 25 августа, иконе моды 90-х исполнилось 56 лет.

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Звезда подиумов показала в инстаграме, как встретила новый год своей жизни. Шиффер запостила несколько фото, где позировала в бассейне. Именинница демонстрировала подтянутую фигуру в розовом бикини.

«Благодарна за еще один год вокруг солнца», — лаконично подписала праздничные фото Клаудия.

Напомним, что Шиффер остается рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса по количеству обложек глянцевых журналов среди моделей. Весь мир помнит ее как главную музу Карла Лагерфельда и лицо брендов Chanel, Versace и Saint Laurent.

В мае Клаудия и ее муж, британский режиссер Мэттью Вон, отметили 24-ю годовщину брака. Супруги воспитывают троих детей: 23-летнего Каспара, 21-летнюю Клементину и 16-летнюю Козиму.

Клаудия Шиффер встретила 56-летие в бикини у бассейна instagram.com/claudiaschiffer
Клаудия Шиффер встретила 56-летие в бикини у бассейна instagram.com/claudiaschiffer

Клаудия Шиффер встретила 56-летие в бикини у бассейна instagram.com/claudiaschiffer
Клаудия Шиффер встретила 56-летие в бикини у бассейна instagram.com/claudiaschiffer

Клаудия Шиффер встретила 56-летие в бикини у бассейна instagram.com/claudiaschiffer
Клаудия Шиффер встретила 56-летие в бикини у бассейна instagram.com/claudiaschiffer

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Теги:
шоу-бизнес, день рождения звезд, Клаудия Шиффер

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