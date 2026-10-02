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Бывшая Остапчука и менеджер Никитюк: раскрыты имена первых участниц «Холостяка-15»

СТБ официально подтвердил участие в проекте Кристины Горняк и Валерии Полянской

Автор: Коваленко Наталья
Бывшая Остапчука и менеджер Никитюк: раскрыты имена первых участниц «Холостяка-15»
Бывшая Остапчука и менеджер Никитюк: раскрыты имена первых участниц «Холостяка-15» instagram.com/kristygor, instagram.com/valeriya_plnsk

Телеканал СТБ выпустил анонсы 15-го сезона романтического реалити «Холостяк» и раскрыл имена первых участниц. Бороться за сердце главного героя, 37-летнего баскетболиста Вячеслава Кравцова, будут нотариус Кристина Горняк и менеджер Валерия Полянская.

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37-летняя юрист и блогерша Кристина Горняк, которая состояла в браке с ведущим Владимиром Остапчуком с 2020 по 2022 год, официально подтвердила свое участие в шоу. В проморолике она вспомнила прошлые отношения и поделилась первыми впечатлениями от знакомства с Вячеславом Кравцовым.

«Это был очень страшный период... Он очень симпатичный, улыбается, слушает. Мне понравился», — откровенно призналась Кристина.

Для первой вечеринки Горняк выбрала светлое платье с кейпом, дополнив образ укладкой «голливудская волна». В сети Кристину уже назвали одной из главных фавориток сезона.

Еще одной яркой претенденткой на сердце «Холостяка» стала близкая подруга телеведущей Леси Никитюк Валерия Полянская. Девушка призналась, что работа занимает около 98% ее жизни, ведь она привыкла оставаться за кадром.

«Я решила выйти из тени не ради телевизионной истории, а чтобы встретить человека, рядом с которым можно быть собой», — поделилась Полянская.

Валерия поразила главного героя не только экстравагантным нарядом — желтым корсетным топом, короткой белой пышной юбкой и полупрозрачными чулками, — но и креативным свиданием во время первого знакомства: девушка подготовила для Вячеслава стол с молодой картошкой и тюлькой.

Вячеслав Кравцов — мастер спорта Украины международного класса, действующий рекордсмен сборной Украины по количеству проведенных матчей, а также экс-игрок клубов НБА Detroit Pistons и Phoenix Suns. Помимо спортивной карьеры, баскетболист развивает собственный бизнес в сфере морской логистики.

Кравцов воспитывает 5-летнюю дочь Мелиссу от предыдущего брака с «Вице-мисс Украина 2015» Элиной Руденко, с которой развелся три года назад.

Премьера юбилейного сезона «Холостяка» запланирована на 16 октября в 19:00. Проект будет выходить в эфире СТБ, а также будет доступен для просмотра на стриминговой платформе Netflix.

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Теги:
Холостяк, Леся Никитюк, шоу-бизнес, Кристина Горняк

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