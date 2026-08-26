Звезда «Гарри Поттера» Эванна Линч вышла замуж за садовника

Актриса советовалась с астрологом по поводу даты свадьбы

Автор: Коваленко Наталья

Ирландская актриса Эванна Линч, получившая мировую славу благодаря роли Луны Лавгуд во франшизе «Гарри Поттер», официально вышла замуж за своего любимого-садовника Дэни Скиннера. Подробностями церемонии в Лондоне молодожены поделились с британским Vogue.

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Пара познакомилась в 2021 году в лондонском баре, где Дэни на тот момент работал миксологом. В 2023 году после эмоционального разговора и романтического предложения на участке ее кузена в свете гирлянд они решили пожениться.

Выбирая дату свадьбы, Эванна обратилась к ведическому астрологу, которая посоветовала избежать солнечного затмения. Сначала планировали 22 августа из-за «ангельских чисел», однако из-за занятости локации остановились на 21 августа.

Невеста выбрала винтажную прозрачную юбку Effy Turner, корсет Moira Hughes и фату в жемчужный горошек. Жених выбрал зеленый вельветовый костюм Suit Supply и обувь Rothy’s из переработанного пластика.

Роспись состоялась в ЗАГСе Ислингтона в кругу 20 самых близких людей и их собаки Мало, а основное празднование на 110 гостей прошло в историческом театре Wilton’s Music Hall. Меню, торт и декор соответствовали строгим веганским принципам невесты.

Эванна Линч вышла замуж instagram.com/britishvogue

Эванна Линч вышла замуж instagram.com/britishvogue

Эванна Линч вышла замуж instagram.com/britishvogue

Эванна Линч вышла замуж instagram.com/britishvogue

Эванна Линч вышла замуж instagram.com/britishvogue

Эванна Линч вышла замуж instagram.com/britishvogue