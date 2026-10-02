Энн Хэтэуэй объявила о паузе в актерской карьере после пяти громких премьер подряд

Кинозвезда уходит из кино из-за третьей беременности и изнурительного графика

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Энн Хэтэуэй заявила о намерении взять паузу в актерской карьере. После насыщенного рабочего графика и в преддверии рождения третьего ребенка 43-летняя обладательница премии «Оскар» планирует полностью посвятить себя материнству и отдыху.

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Нынешний год стал для Хэтэуэй рекордным по количеству громких кинопремьер. Менее чем за шесть месяцев на экраны вышло сразу пять фильмов с ее участием: драма «Мать Мария» в апреле, долгожданное продолжение «Дьявол носит Prada» в мае, фильм Кристофера Нолана «Одиссея» в июле, научно-фантастическая лента о выживании «Конец улицы Оук» в августе и экранизация бестселлера Коллин Гувер «Верити» в октябре.

Во время премьеры последнего из списка фильма в Нью-Йорке Энн призналась в комментарии изданию Entertainment Tonight, что все это время она доводила все рабочие обязательства до конца. Теперь ее единственное желание — жить без графика.

«Я буквально двигалась шаг за шагом, чтобы просто дойти до финиша. И вот он — теперь я хочу быть открытой к жизни и не иметь никакого графика. Мое расписание станет расписанием моих детей. Я смогу позволить себе действительно эгоистичные вещи — например, просто пойти на занятие по йоге. Так что, думаю, в ближайшее время это будет забота о себе и "гнездование"», — поделилась артистка.

Для своей финальной красной дорожки в этом году Энн выбрала черное платье с пайетками, созданное для нее дизайнером Prabal Gurung.

Напомним, что Энн Хэтэуэй и ее муж, дизайнер ювелирных украшений Адам Шульман, уже воспитывают двоих сыновей — 10-летнего Джонатана и Джека, который в ноябре отпразднует 7-летие.