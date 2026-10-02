Елена Светлицкая рассекретила свое участие в новом сезоне «Голоса страны»

Избранница Тараса Цымбалюка показала фото и видео со съемок

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Елена Светлицкая рассказала в инстаграме о новом этапе в своей жизни. В разделе сториз она разместила видео из гримерки, где стилисты и визажисты работали над ее образом, и написала, что готова разделить с подписчиками важное для нее событие. Елена отметила, что мечтала об этом с детства, и только сейчас решилась.

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Далее она показала, как снимает напряжение перед интервью, танцуя и делая зарядку, и опубликовала кадры из репетиционной студии у микрофона. Вскоре она рассекретила, что речь идет об участии в вокальном шоу «Голос країни» и шутливо добавила, что любимый Тарас Цымбалюк теперь называет ее «Рианной».

Елена Светлицкая на «Голосе страны» instagram.com/olena_svitlytska

Елена Светлицкая на «Голосе страны» instagram.com/olena_svitlytska

Елена Светлицкая на «Голосе страны» instagram.com/olena_svitlytska

Елена Светлицкая на «Голосе страны» instagram.com/olena_svitlytska

Елена Светлицкая на «Голосе страны» instagram.com/olena_svitlytska

Впоследствии в своем основном профиле Светлицкая окончательно раскрыла тайну и официально подтвердила участие в проекте, опубликовав публикацию с лаконичной подписью: «Я на Голосе. 25 октября в 21:00 на 1+1 и Netflix».

К публикации актриса добавила подборку фото и видео из закулисья. На снимках и в видеороликах Елена позирует на фоне фирменного логотипа шоу, дает интервью на камеры, репетирует на сцене и распевается под клавишные.

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