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Тина Кароль в день своего 39-летия презентовала новую песню «Троянди»

Звездная именинница выпустила эмоциональный клип

Автор: Коваленко Наталья
Тина Кароль в день своего 39-летия презентовала новую песню «Троянди»
Тина Кароль в день своего 39-летия презентовала новую песню «Троянди»
instagram.com/tina_karol/

В четверг, 25 января, Тина Кароль празднует день рождения. Одной из самых популярных певиц Украины исполняется 39 лет.  По случаю праздника Кароль решила порадовать себя и своих поклонников премьерой новой песни.

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На официальном YouTube-канале артистки вышел эмоциональный клип на трек «Троянди». В черно-белом видео Тина появилась в черном платье с декольте. Она сидела босиком на стуле рядом со стойкой для микрофона.

В описании к клипу Кароль назвала композицию «Троянди» песней о «глубоких чувствах, отражающих социальную драму настоящего». Текст написал Андрей Безкровный, а над музыкой Тина работала с Антоном Поповым.

«Песней "Троянди" я хотела заполнить пустоту в сердцах миллионов людей для того, чтобы молчание наконец нашло саундтрек и голос. Важными стали лишь те, с кем можно помолчать, будто быть "на одной громкости". "Троянди" — это песня о моменте, когда внутри что-то ломается на две части: на измену и правду, на прошлое и будущее», — прокомментировала певица выход нового трека.

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Теги:
новая песня, Тина Кароль, день рождения звезд

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