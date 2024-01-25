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Астафьева рассекретила, какие косметические процедуры для лица делает

Певица рассказала, как ухаживает за кожей

Автор: Коваленко Наталья
Астафьева рассекретила, какие косметические процедуры для лица делает
Астафьева рассекретила, какие косметические процедуры для лица делает instagram.com/da_astafieva

Украинская модель, певица и актриса Даша Астафьева рассказала, как часто бывает у косметолога. Своими секретами ухода за кожей лица 38-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Инстаграм в разделе сторис.

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По словам Даши, раз на неделю она делает чистку, процедуры для увлажнения кожы или ферментированный уход, аппаратный уход и Hydra-facial. Также раз в неделю она ходит в баню или на спа-процедуры. 

Астафьева добавила, что у нее есть помошники, которые помогают ей выбирать качественную косметику для домашнего ухода.

Даша Астафьева об уходе за кожей лица instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева об уходе за кожей лица instagram.com/da_astafieva

Ранее мы писали, что Цымбалюк заступился за актрис, которых критикуют за отдых с детьми за границей.

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Теги:
Даша Астафьева

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