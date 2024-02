BRIT Awards-2024: объявлены номинанты музыкальной премии

Кто претендует на звание лучшего артиста года

Автор: Коваленко Наталья

Британская ассоциация производителей фонограмм (British Phonographic Industry, BPI) объявила номинантов на престижную музыкальную премию BRIT Awards-2024. Претенденты на награды 44-й церемонии в 13-ти категориях были названы вечером, 24 января.

Читай также: «Это сильно травмировало меня»: Пенелопа Крус стала свидетелем ДТП с участием ее сестры

Лидером по количеству номинаций стала 26-летняя английская певица с швейцарскими и ганскими корнями Raye. Исполнительница хитов Escapism и Regardless стала первым артистом в истории премии, которой удалось за один год получить семь номинаций.

Central Cee и J Hus имеют по четыре номинации, А Дуа Липа, Little Simz, Dave и Кэлвин Харрис — по три. Имена победителей BRIT Awards-2024 назовут в субботу, 2 марта, на O2 Арене в Лондоне.

Все номинанты BRIT Awards-2024

Лучший британский альбом

Blur – The Ballad of Darren

J Hus – Beautiful and Brutal Yard

Little Simz – No Thank You

Raye – My 21st Century Blues

Young Fathers – Heavy Heavy

Лучший британский артист

Arlo Parks

Central Cee

Dave

Dua Lipa

Fred Again

J Hus

Jessie Ware

Little Simz

Olivia Dean

Raye

Лучшая британская группа

Blur

Chase і Status

Headie One & K-Trap

Jungle

Young Fathers

Лучший новый артист

Mahalia

Olivia Dean

PinkPantheress

Raye

Yussef Dayes

Лучшая песня

Calvin Harris і Ellie Goulding – Miracle

Cassö, Raye and D-Block Europe – Prada

Central Cee – Let Go

Central Cee and Dave – Sprinter

Dua Lipa – Dance the Night

Ed Sheeran – Eyes Closed

J Hus – Who Told You

Kenya Grace – Strangers

Lewis Capaldi – Wish You the Best

PinkPantheress – Boy's a Liar

Raye – Escapism

Rudimental, Charlotte Plank і Vibe Chemistry – Dancing Is Healing

Stormzy та Debbie – Firebabe

Switch Disco та Ella Henderson – React

Venbee та Goddard – Messy in Heaven

Лучший зарубежный артист

Asake

Burna Boy

Caroline Polachek

CMAT

Kylie Minogue

Lana Del Rey

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

Лучшая зарубежная группа

Blink-182

Boygenius

Foo Fighters

Gabriels

Paramore

Лучшая зарубежная песня

Billie Eilish – What Was I Made For

David Kushner – Daylight

Doja Cat – Paint the Town Red

Jazzy – Giving Me

Libianca – People

Meghan Trainor – Made You Look

Miley Cyrus – Flowers

Noah Kahan – Stick Season

Robin Schulz and Oliver Tree – Miss You

Olivia Rodrigo – Vampire

Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana

Rema – Calm Down

SZA – Kill Bill

Tate McRae – Greedy

Tyla – Water

Лучшая рок/альтернативная группа

Blur

Bring Me the Horizon

The Rolling Stones

Young Fathers

Yussef Dayes

Лучший хип-хоп/грайм/реп

Casisdead

Central Cee

Dave

J Hus

Little Simz

Лучший танцевальный исполнитель

Barry Can’t Swim

Becky Hill

Calvin Harris

Fred Again

Romy

Лучший поп-исполнитель

Calvin Harris

Charli XCX

Dua Lipa

Olivia Dean

Raye

Лучший R&B-исполнитель

Cleo Sol

Jorja Smith

Mahalia

Raye

Sault

Ранее мы писали, что Цымбалюк заступился за актрис, которых критикуют за отдых с детьми за границей.