«Это сильно травмировало меня»: Пенелопа Крус стала свидетелем ДТП с участием ее сестры

Из-за аварии у актрисы возникла фобия

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная испанская актриса Пенелопа Крус рассказала о своем самом большом страхе в интервью Elle USA. 49-летняя звезда фильмов призналась, что боится быть за рулем автомобиля и вообще пользоваться этим видом транспорта.

Читай также: Испанская принцесса Кристина развелась с мужем спустя 2 года после объявления о разрыве

Фобия у Круз возникла после того, как в детстве она стала свидетелем аварии с участием ее младшей сестры Моники. По словам знаменитости, ее родственницу сбила машина. К счастью, у Моники не было смертельных травм, однако Пенелопа до сих пор страдает от жутких воспоминаний об инциденте.

«Я боюсь водить машину. Мою сестру сбила машина впереди меня, когда мне было восемь или девять лет. Я помню, что она была одета в красное пальто. Кстати о красном! А для меня время остановилось. Это сильно травмировало меня, потому что я видела, как она теряла сознание. И я была оцепенела в больнице, говоря людям: "О, мою сестру только что сбила машина"», — поделилась она.

Ранее мы писали, что Цымбалюк заступился за актрис, которых критикуют за отдых с детьми за границей.