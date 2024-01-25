Сестра короля Филиппа VI завершила расторжения брака с Иньяки Урдангарином

Автор: Коваленко Наталья

Испанская принцесса Кристина развелась с мужем спустя 2 года после объявления о разрыве

Инфанта Кристина и Иньяки Урдангарин тайно завершили свой развод в декабре спустя два года после публичного заявления о расставании, пишет издание HOLA!.

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58-летняя сестра короля Испании Филиппа VI и 56-летний бизнесмен и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по гандболу подписали документы в нотариальной конторе в Барселоне.

Их разрыв был подтвержден в январе 2022 года спустя несколько дней после того, как в прессе появились фото Иньяки на романтической прогулке по пляжу с другой женщиной — его коллегой по юридической фирме Imaz & Asociados Айноа Арментией.

Свадьба инфанты Кристины и Иньяки Урдангарина в 1997 году Getty Images

Отметим, что еще до объявления о разводе Кристина жила в Женеве (Швейцария), а ее супруг — в испанском городе Витория. Пара была в браке 26 лет. У них есть четверо детей: 24-летний Хуан, 23-летний Павел, 21-летний Мигель и 18-летняя Ирена.

Инфанта Кристина и Иньяки Урдангарин с детьми Getty Images

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Напомним, что в 2018 году суд приговорил Урдангарина до 5 лет и 10 месяцев тюремного заключения за хищение и отмывании денег на сумму более 4,5 миллионов фунтов стерлингов через некоммерческую организацию Noos Institute. Однако в 2021 году его выпустили из исправительного учреждения и обязали раз в неделю отмечаться.

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