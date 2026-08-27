Как актер поздравил жену с днем рождения

Автор: Коваленко Наталья

Райан Рейнольдс показал редкие фото Блейк Лайвли с детьми в день ее 39-летия

Голливудский актер Райан Рейнольдс опубликовал трогательное поздравление для своей жены. Актрисе Блейк Лайвли 25 августа исполнилось 39 лет.

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По случаю дня рождения любимой звезда «Дедпула» обнародовал серию архивных семейных фотографий, среди которых есть редкие кадры с их четырьмя детьми.

Рейнольдс традиционно совместил романтическое признание со своим фирменным юмором. 49-летний актер назвал день рождения жены «Супербоулом для нашей семьи» и адресовал ей самые теплые слова.

«25 августа — Супербоул для этой семьи. С днем рождения лучшего человека, которого я знаю. Ты не просто очередной смелый и невероятно добрый гений. Ты также невероятно милая. Я знаю, как мне повезло, что ты родилась. Каждый раз, когда я ударяюсь головой, перед моими глазами пролетает ТВОЯ жизнь», — обратился к Блейк Райан.

Напомним, что звездная пара, которая вместе с 2012 года, воспитывает троих дочерей: 11-летнюю Джеймс, 9-летнюю Инез, 6-летнюю Бетти и 3-летнего сына Олина.

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds

Райан Рейнольдс поздравил Блейк Лайвли с 39-летием instagram.com/vancityreynolds