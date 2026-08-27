Джамала в свое 43-летие похвасталась стройной фигурой в коротком топе
Звездная именинница продемонстрировала стильный образ
Джамала в свое 43-летие похвасталась стройной фигурой в коротком топе instagram.com/jamalajaaa
Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала празднует день рождения. 27 августа победительнице Евровидения-2016 исполнилось 43 года.
Читай также: Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летиемПо этому случаю звездная именинница решила запостить свежее фото, где позировала в стильном образе. На снимке Джамала демонстрировала подтянутую фигуру в черном топе-лифе на тонких бретелях, полностью обнажавшем живот, и широких брюках с высокой посадкой. Свой лук звезда сцены дополнила массивными очками, цепочкой на талии и колье в форме ключа.
В описании к кадру артистка призвала фанатов отпраздновать ее 43-летие вместе во время большого сольного концерта в Киеве, который состоится 16 октября.
«С днем рождения меня. Празднуем 16 октября», — лаконично подписала фото Джамала.
Джамала празднует 43-летие instagram.com/jamalajaaa