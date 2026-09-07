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Дмитрий Ступка отметил 40-летие с любимой в Лас-Вегасе

Звездный именинник засветился в роскошном отеле

Автор: Коваленко Наталья
Дмитрий Ступка отметил 40-летие с любимой в Лас-Вегасе
Дмитрий Ступка отметил 40-летие с любимой в Лас-Вегасе instagram.com/stupka777

Украинский актер Дмитрий Ступка показал, как отпраздновал юбилей в США, где проживает уже около пяти лет. Внуку легендарного Богдана Ступки и сыну Остапа Ступки 6 сентября исполнилось 40 лет.

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Свой день рождения Дмитрий провел в Лас-Вегасе в элитном отеле Hilton вместе с избранницей, певицей и преподавательницей Юлией Калабишкой, выступающей под псевдонимом Barabanova.

Именинник опубликовал в своем инстаграме романтические кадры и поделился размышлениями о новом жизненном этапе. Дмитрий подчеркнул, что встречает 40-летие в гармонии с собой.

«Я живу. Я кайфую. Я люблю. Я ошибаюсь. Я учусь. Я двигаюсь дальше. Без лишней драмы. Без погони за чужими ожиданиями. Просто живу свою жизнь. И кайфую от нее. И мне нравится этот момент», — написал Ступка.

Дмитрий Ступка отпраздновал 40-летие в Лас-Вегасе instagram.com/stupka777
Дмитрий Ступка отпраздновал 40-летие в Лас-Вегасе instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка отпраздновал 40-летие в Лас-Вегасе instagram.com/stupka777
Дмитрий Ступка отпраздновал 40-летие в Лас-Вегасе instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка отпраздновал 40-летие в Лас-Вегасе instagram.com/stupka777
Дмитрий Ступка отпраздновал 40-летие в Лас-Вегасе instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка отпраздновал 40-летие в Лас-Вегасе instagram.com/stupka777
Дмитрий Ступка отпраздновал 40-летие в Лас-Вегасе instagram.com/stupka777

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Теги:
шоу-бизнес, Дмитрий Ступка, день рождения звезд

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