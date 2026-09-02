АфишаАфиша
Русский Українська

Зендея показала редкое детское фото по случаю 30-летия

Какой кадр опубликовала актриса в свой юбилей

Автор: Коваленко Наталья
Зендея показала редкое детское фото по случаю 30-летия
Зендея показала редкое детское фото по случаю 30-летия
Getty Images

Голливудская актриса Зендея 1 сентября отпраздновала свой юбилей. Звезде фильмов «Человек-паук», «Дюна» и «Одиссея» исполнилось 30 лет.

Читай также: Цымбалюк показал трогательные фото отдыха с родителями

По случаю юбилея знаменитость опубликовала в инстаграме детскую фотографию и обратилась к поклонникам со словами благодарности. На снимке малышка позировала с хвостиками в розовом топе и клетчатых брюках.

«Я не могу выразить вам достаточно благодарности за то, что сделали последний год моих двадцати лет таким прекрасным, мне есть за что быть благодарной и чего ждать с нетерпением, с любовью, как всегда... за 30!!!!!», — подписала публикацию звездная именинница.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Зендея, шоу-бизнес, детские фото звезд, день рождения звезд

Статьи по теме

«Вот в этом и разница между нами»: новая любимая Цимбалюка раскритиковала девушек из «Холостяка»
«Вот в этом и разница между нами»: новая любимая Цимбалюка раскритиковала девушек из «Холостяка»
Кравец переехала из Киева в другой город с младшими детьми
Кравец переехала из Киева в другой город с младшими детьми
Цымбалюк показал трогательные фото отдыха с родителями
Цымбалюк показал трогательные фото отдыха с родителями
Сын Джона Леннона и Йоко Оно впервые стал отцом в 50 лет
Сын Джона Леннона и Йоко Оно впервые стал отцом в 50 лет
Звезда сериала «Обратное направление» Олеся Надеева выходит замуж
Звезда сериала «Обратное направление» Олеся Надеева выходит замуж
«В такой компании это кринж»: Хливнюк заявил о готовности отказаться от звания Заслуженного артиста
«В такой компании это кринж»: Хливнюк заявил о готовности отказаться от звания Заслуженного артиста

Личность дня

Украинские звезды отвели детей в школу и показали собственные фото с 1 Сентября

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK