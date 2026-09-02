Зендея показала редкое детское фото по случаю 30-летия

Какой кадр опубликовала актриса в свой юбилей

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Зендея 1 сентября отпраздновала свой юбилей. Звезде фильмов «Человек-паук», «Дюна» и «Одиссея» исполнилось 30 лет.

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По случаю юбилея знаменитость опубликовала в инстаграме детскую фотографию и обратилась к поклонникам со словами благодарности. На снимке малышка позировала с хвостиками в розовом топе и клетчатых брюках.

«Я не могу выразить вам достаточно благодарности за то, что сделали последний год моих двадцати лет таким прекрасным, мне есть за что быть благодарной и чего ждать с нетерпением, с любовью, как всегда... за 30!!!!!», — подписала публикацию звездная именинница.