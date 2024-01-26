Джиджи Хадид и Брэдли Купер больше не скрывают свой роман
Пару застукали на романтической прогулке
Американская модель с палестинскими и нидерландскими корнями Джиджи Хадид и голливудский актер Брэдли Купер подтвердили слухи об их романе.
Читай также: Звезда «Мыслить как преступник» Шемар Мур отпраздновал первый день рождения дочериКак пишет Page Six, 28-летняя звезда подиумов и 49-летний номинант на «Оскар-2024» держались за руки во время прогулки по Лондону в четверг, 25 января.
Хадид выглядела шикарно в светло-коричневых брюках с низкой посадкой, коричневом кожаном бомбере и черных лоферах. Свой образ она дополнила черной сумочкой, солнцезащитными очками и золотыми серьгами.
А звезда фильма «Маэстро» появился на публике в двубортном черном пальто, камуфляжных штанах, кроссовках Nike,черном шарфе, солнцезащитных очках и синей клетчатой шапке.
Слухи о романе Джиджи и Брэдли появились осенью прошлого года, когда папарацциподловили их на свидании. Также модель неоднократно видели в компании мамы Купера Глории Кампано.
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