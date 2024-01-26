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Джиджи Хадид и Брэдли Купер больше не скрывают свой роман

Пару застукали на романтической прогулке

Автор: Коваленко Наталья
Джиджи Хадид и Брэдли Купер больше не скрывают свой роман

Американская модель с палестинскими и нидерландскими корнями Джиджи Хадид и голливудский актер Брэдли Купер подтвердили слухи об их романе. 

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Как пишет Page Six, 28-летняя звезда подиумов и 49-летний номинант на «Оскар-2024» держались за руки во время прогулки по Лондону в четверг, 25 января.

Хадид выглядела шикарно в светло-коричневых брюках с низкой посадкой, коричневом кожаном бомбере и черных лоферах. Свой образ она дополнила черной сумочкой, солнцезащитными очками и золотыми серьгами.

А звезда фильма «Маэстро» появился на публике в двубортном черном пальто, камуфляжных штанах, кроссовках Nike,черном шарфе, солнцезащитных очках и синей клетчатой шапке.

Слухи о романе Джиджи и Брэдли появились осенью прошлого года, когда папарацциподловили их на свидании. Также модель неоднократно видели в компании мамы Купера Глории Кампано.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал пожаловалась на пророссийских жителей Кишинева.

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Теги:
Брэдли Купер, Джиджи Хадид, шоу-бизнес, романы звезд

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