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Звезда «Мыслить как преступник» Шемар Мур отпраздновал первый день рождения дочери

Исполнитель роли Дерека Моргана растрогал Сеть милой фотосессией именинницы

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Мыслить как преступник» Шемар Мур отпраздновал первый день рождения дочери
Звезда «Мыслить как преступник» Шемар Мур отпраздновал первый день рождения дочери instagram.com/shemarfmoore

Американский актер Шемар Мур и его возлюбленная Джезири Дизон 25 января отпраздновали первый день рождения совместной дочери Фрэнки. По случаю праздника звездная пара устроила фотосессию.

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Милыми снимками исполнитель ролей Малькольма Уинтерса в «Молодых и дерзких» и Дерека Моргана в «Мыслить как преступник» поделился на своей странице в Инстаграм. 

Именинница позировала в розовой майке, розовой пачке и кроссовках того же цвета на фоне серебряного воздушного шара в виде цифры один и полосатого пуфика. На одном из кадров маленькая Фрэнки вместе с мамой и папой ела торт с голубым кремом и ромашками.

«Нашей маленькой девочке сегодня один… Папа любит свою маленькую Фрэнки», — подписал Мур.

Отметим, что для 53-летнего Шемара Френки является первенцем. А у 40-летней Джазири есть 17-летний сын Кейден и 6-летняя дочь Чарли от предыдущих отношений.

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Теги:
шоу-бизнес, дети звезд, звездные отцы

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