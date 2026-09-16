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Мозговая потроллила Пономарева после его литературного дебюта

Елена Мозговая "против воли" узнала о книге своего экс-супруга Александра Пономарева.

Автор: Дмитрий Сыч
Мозговая потроллила Пономарева после его литературного дебюта
Мозговая прямо не называет имен автора и книги, но намеки более чем прозрачны
instagram

Елена Мозгова публично отреагировала на дебютную книгу своего бывшего супруга, певца Александра Пономарева.

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В своих инстаграме и фейсбуке она опубликовала загадочное сообщение, в котором заявила, что никогда не будет писать книг. В то же время Мозгова вспомнила о "новинке сезона" и дала понять, что знает о ее сюжете не по своей воле.

Продюсер саркастично описала замысел произведения как сочетание фантазии мужского персонажа с искусственным интеллектом и превращение последнего в человека. Имени автора и названия книги Мозгова не указала. Но ее сообщение, вероятно, касается именно Пономарева, ведь недавно артист представил свой первый роман "30 дней: ИИ-человек".

В романе идет речь о музыканте и предпринимателе Алексе, который начинает общаться с искусственным интеллектом. Герой дает программе женское имя, после чего между ними завязывается длительное общение. Впоследствии ИИ получает женское тело и возвращается к Алексу уже в таком виде.

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Александр Пономарев и Елена Мозговая прожили в браке десять лет. У них есть совместная дочь Евгения. Супруги развелись в 2004-м, их расставание не было мирным.

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Теги:
литература, книги, троллинг, Украинская литература, Александр Пономарев, шоу-бизнес, Алена Мозговая

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