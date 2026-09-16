Аманда Сейфрид развелась после девяти лет брака

Звезда Горничной разорвала отношения со своим супругом Томасом Садоски.

Аманда Сейфрид, известная по лентам "Манк", "Мамма Миа!" и "Горничная", разошлась с мужем Томасом Садоски. После девяти лет супружеской жизни актеры решили продолжать жизнь порознь.

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Об изменениях в личной жизни кинодеятели сообщили совместным заявлением в издании People. Актеры отметили, что их решение не стало неожиданностью, ведь они уже некоторое время не живут вместе. В то же время Сейфрид и Садоски подчеркнули, что намерены сохранить хорошие отношения ради детей.

История их романа началась на работе. В 2015-м Аманда и Томас вместе выступали в бродвейском спектакле. В том же году они встретились на съемках фильма "Последнее слово", где их персонажи были влюбленной парой.

Впоследствии профессиональное общение переросло в романтические отношения. В марте 2016-го актеры официально подтвердили свой роман, а уже в следующем году тайно обручились.

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Свадьбу Сейфрид и Садоски провели без лишнего внимания прессы. Томас ранее рассказывал, что они уехали для церемонии в другую страну только вдвоем и пригласили ведущего.

В браке у актеров родилось двое детей – дочь Нина и сын Томас-младший.