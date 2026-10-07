Кличко заявил о хищении украшений Панеттьер и требует привлечь полицию

Боксер борется за наследство 11-летней дочери после смерти экс-невесты

Автор: Коваленко Наталья

Украинский боксер Владимир Кличко обратился в суд с новым заявлением по делу о защите наследства своей 11-летней дочери Кайи-Евдокии. Спортсмен утверждает, что драгоценности и личные вещи его экс-невесты, американской актрисы Хейден Панеттьер, которая скоропостижно ушла из жизни в августе 2026 года, были незаконно сданы в ломбард посторонним лицом.

По данным People, в новых судебных документах Кличко настаивает на предоставлении ему официального статуса временного опекуна имущества бывшей возлюбленной, чтобы иметь возможность привлечь правоохранительные органы для проведения расследования.

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В новом ходатайстве Кличко отметил, что получил информацию о том, что лицо из окружения актрисы, не являющееся ее родственником, сдало в ломбард личные вещи Хейден, в частности ее ювелирные украшения.

«Ломбард отказывается предоставлять какую-либо информацию о принятых вещах или возвращать их без официального обращения со стороны правоохранительных органов», — говорится в судебном документе.

Хейден Панеттьер и Владимир Кличко Getty Images

Владимир считает, что без немедленного вмешательства полиции ценное имущество может быть окончательно распродано, а это нанесет прямой финансовый ущерб его дочери Кайе, которая является единственной законной наследницей Панеттьер.

Это уже не первое тревожное заявление со стороны украинского боксера касательно имущества экс-избранницы. В предыдущих судебных исках Кличко сообщал о других подозрительных событиях, происходивших вокруг Хейден перед ее смертью.

По словам Владимира, незадолго до трагедии Панеттьер была вынуждена нанять частную службу безопасности из-за несанкционированного доступа неизвестного лица к ее жилищу. Впоследствии в доме сменили замки, а часть брендовой одежды и ценностей переместили.

Кличко также утверждает, что посторонние лица получили доступ к электронной почте актрисы и уничтожили часть ее переписки.

Владимир настаивает, что если экстренно не назначить опекуна имущества, существует высокий риск окончательной утраты или расхищения состояния, принадлежащего его дочери.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер были вместе с 2008 по 2018 год. После разрыва боксер получил полную опеку над их общим ребенком, и девочка проживает с отцом.