Тарас Тополя назвал сумму, за которую готов на поцелуй с мужчиной

Певец поразил ответом на провокационный вопрос

Автор: Коваленко Наталья

Фронтмен популярной украинской группы «Антитіла» Тарас Тополя удивил ответом на один из вопросов во время развлекательного блиц-интервью для «Люкс ФМ» с ведущим Славой Деминым. Артист признался, на какой провокационный поступок способен пойти ради крупного гонорара.

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Во время разговора Демин поинтересовался у Тополи, согласился бы он на французский поцелуй с мужчиной, если бы за это ему заплатили один миллион долларов.

Музыкант долго не раздумывал и дал короткий и однозначный ответ.

«Да», — сказал Тополя.

В рамках блица артист обсуждал тему финансов и собственной жизни после развода с певицей Еленой Тополей. Певец отметил, что зарабатывает достаточно для обеспечения себя и троих общих детей, однако откровенно признал, что миллион долларов является достаточно убедительным аргументом, чтобы ненадолго отбросить личные предубеждения.

При этом Тополя не стал уточнять, существуют ли для него какие-либо принципиальные табу, за рамки которых он не стал бы выходить даже за деньги.