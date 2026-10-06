Девушка Дантеса показала их прогулку с пушистым любимцем в Пирогове
Владимир Дантес с любимой Анастасией и псом Василем снялись на фоне традиционных украинских домов и ветряных мельниц.
Владимир Дантес насладился отдыхом под открытым небом в компании новой любимой Анастасии Неправды и своего пушистого любимца. Совместными моментами девушка певца поделилась в соцсети.
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Анастасия опубликовала коллаж из фотографий, сделанных во время их досуга на фоне ветряков и хат в Пирогово. К прогулке влюбленных присоединился пес Василь, которого Дантес в свое время завел вместе с бывшей избранницей Дашей Кацуриной.
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О романе Дантеса с Анастасией Неправдой начали говорить еще в июне. В августе исполнитель уже не скрывал новых отношений и показал совместное селфи с девушкой. А вот разрыв с Дашей Кацуриной артист до сих пор публично не комментировал.